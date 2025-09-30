Una reyerta entre dos grupos de jóvenes en Elche deja un apuñalado y un menor detenido La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas y no se descartan más arrestos

Una reyerta entre dos grupos de jóvenes en Elche ha dejado un apuñalado y un menor de 16 años detenido por presuntamente haber participado en esta agresión, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press.

Los hechos han ocurrido este lunes por la noche en la ciudad ilicitana tras iniciarse una disputa entre los integrantes de estos grupos y durante la cual uno de los participantes ha apuñalado a un joven del otro bando, según se desprende de las primeras pesquisas.

El herido por el apuñalamiento ha sido trasladado a un centro hospitalario, mientras que se ha detenido a un menor de 16 años acusado de participar en estos hechos. Además, se ha informado de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores.

Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche han asumido las investigaciones del caso y no se descartan más detenciones en las próximas horas. La primera intervención tras la reyerta la ha realizado la Policía Local.

