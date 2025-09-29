Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Elche anuncia la ampliación de plantilla y espacios para la Policía Local durante el acto del patrón del cuerpo. A.E.

Elche ampliará la plantilla y la formación de la Policía Local

El colegio Carlos III será la nueva Escuela de Seguridad y Emergencias y sede de Protección Civil

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:24

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la creación de nuevos espacios para la Policía Local y Protección Civil, así como un plan para incrementar en más de 50 el número de agentes durante los próximos cinco años. Así lo ha confirmado el alcalde, Pablo Ruz, en el acto conmemorativo del patrón de la Policía Local celebrado este domingo en la explanada del Paseo de la Estación.

Durante el evento institucional, Ruz explicó que el Colegio Carlos III, en el barrio de San Antón, se convertirá en la Escuela de Formación continua en Seguridad y Emergencias y en la sede de Protección Civil, una vez que los estudiantes se trasladen al nuevo centro educativo Les Arrels. Además, destacó la puesta en marcha este año de la nueva comisaría de Carrús, fruto del esfuerzo conjunto de los agentes y del propio consistorio.

En su intervención, el alcalde de la cudad ilicitana señaló que el objetivo municipal es reforzar la plantilla: «En los próximos cinco años queremos sumar de manera paulatina más de 50 agentes para garantizar un servicio de calidad, como el que siempre ofrecéis».

El acto, presidido también por el conseller de Interior y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, contó con la participación de varios centenares de agentes, oficiales y mandos del cuerpo. El intendente principal de la Policía Local, César Zaragoza, reconoció el esfuerzo de los agentes durante episodios de emergencia como la DANA: «Han estado con las personas en los peores momentos de su vida, y eso es un orgullo para Elche y para toda la Policía».

Durante la jornada se entregaron numerosas distinciones. El inspector jefe de la Policía Nacional en Elche, Roberto Sánchez Sánchez, fue reconocido por su profesionalidad y colaboración permanente con la Policía Local de Elche.

El oficial de la Policía Local de Orihuela Oliverio Riquelme Moreno recibió una distinción por su «constante cooperación en actividades de tiro policial y manejo de armas menos letales». El agente de la Ertzaintza Javier Álvarez González fue distinguido por su apoyo en la formación especializada en intervención en grandes concentraciones y alteraciones del orden público.

También se premió al joven Marouane Abatouy, quien en la madrugada del 22 de julio de 2025 evitó que una persona con intenciones suicidas se precipitara desde el Puente del Bimilenario, conteniéndola hasta la llegada de una patrulla y salvándole la vida.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, se entregaron 27 diplomas por servicios especiales, 35 medallas de plata al mérito policial y se distinguió a 202 agentes y mandos de la Policía Local de Elche por su labor durante la DANA en la provincia de Valencia. También recibieron reconocimiento los servicios de Parques y Jardines, Mantenimiento, PIMESA, Limpieza, Protección Civil, la Fundación Conciénciate, Cruz Roja Elche y el propio cuerpo de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 La alerta meteorológica deja sin clase a casi 20.000 alumnos en la provincia de Alicante
  3. 3 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  4. 4 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  5. 5 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  6. 6 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  7. 7 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)
  8. 8 Las tormentas descargan con fuerza en el interior y el norte de Alicante con acumulados de más de 80 litros en unas horas
  9. 9 Las fuertes lluvias afectan a la Comunidad Valenciana y Aragón y causan algunas inundaciones
  10. 10 El último gogó de Menphis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elche ampliará la plantilla y la formación de la Policía Local

Elche ampliará la plantilla y la formación de la Policía Local