Elche ampliará la plantilla y la formación de la Policía Local El colegio Carlos III será la nueva Escuela de Seguridad y Emergencias y sede de Protección Civil

El alcalde de Elche anuncia la ampliación de plantilla y espacios para la Policía Local durante el acto del patrón del cuerpo.

Ismael Martinez Elche Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la creación de nuevos espacios para la Policía Local y Protección Civil, así como un plan para incrementar en más de 50 el número de agentes durante los próximos cinco años. Así lo ha confirmado el alcalde, Pablo Ruz, en el acto conmemorativo del patrón de la Policía Local celebrado este domingo en la explanada del Paseo de la Estación.

Durante el evento institucional, Ruz explicó que el Colegio Carlos III, en el barrio de San Antón, se convertirá en la Escuela de Formación continua en Seguridad y Emergencias y en la sede de Protección Civil, una vez que los estudiantes se trasladen al nuevo centro educativo Les Arrels. Además, destacó la puesta en marcha este año de la nueva comisaría de Carrús, fruto del esfuerzo conjunto de los agentes y del propio consistorio.

En su intervención, el alcalde de la cudad ilicitana señaló que el objetivo municipal es reforzar la plantilla: «En los próximos cinco años queremos sumar de manera paulatina más de 50 agentes para garantizar un servicio de calidad, como el que siempre ofrecéis».

El acto, presidido también por el conseller de Interior y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, contó con la participación de varios centenares de agentes, oficiales y mandos del cuerpo. El intendente principal de la Policía Local, César Zaragoza, reconoció el esfuerzo de los agentes durante episodios de emergencia como la DANA: «Han estado con las personas en los peores momentos de su vida, y eso es un orgullo para Elche y para toda la Policía».

Durante la jornada se entregaron numerosas distinciones. El inspector jefe de la Policía Nacional en Elche, Roberto Sánchez Sánchez, fue reconocido por su profesionalidad y colaboración permanente con la Policía Local de Elche.

El oficial de la Policía Local de Orihuela Oliverio Riquelme Moreno recibió una distinción por su «constante cooperación en actividades de tiro policial y manejo de armas menos letales». El agente de la Ertzaintza Javier Álvarez González fue distinguido por su apoyo en la formación especializada en intervención en grandes concentraciones y alteraciones del orden público.

También se premió al joven Marouane Abatouy, quien en la madrugada del 22 de julio de 2025 evitó que una persona con intenciones suicidas se precipitara desde el Puente del Bimilenario, conteniéndola hasta la llegada de una patrulla y salvándole la vida.

Además, se entregaron 27 diplomas por servicios especiales, 35 medallas de plata al mérito policial y se distinguió a 202 agentes y mandos de la Policía Local de Elche por su labor durante la DANA en la provincia de Valencia. También recibieron reconocimiento los servicios de Parques y Jardines, Mantenimiento, PIMESA, Limpieza, Protección Civil, la Fundación Conciénciate, Cruz Roja Elche y el propio cuerpo de la Policía Local.