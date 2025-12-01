Luz, música y multitud: Elche da la bienvenida a la Navidad Miles de personas abarrotaron el centro para presenciar el encendido, que inaugura oficialmente la campaña navideña con más luces que nunca

Ismael Martínez Elche Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:12

Elche ya vive de lleno la Navidad tras el encendido del alumbrado celebrado este pasado sábado 29 de noviembre en la Plaça de Baix. El acto, que tuvo lugar a las 19:15 horas, reunió a cientos de ilicitanos e ilicitanas que abarrotaron la plaza para dar la bienvenida oficial a la Navidad entre música, luz y ambiente festivo. La Banda Sinfónica de Elche y la Escolanía del Misteri d'Elx acompañaron el momento con un programa especial que culminó en una ovación cuando la iluminación se activó.

Este año, la ciudad estrena un despliegue de más de 2,2 millones de luces LED, distribuidas en 700 arcos luminosos y 70 elementos 3D instalados por barrios y plazas. La edición de 2024 incorpora además iluminación en nuevas calles, como Ángel, Santa Bárbara, Mariano Benlliure, Olegario Domarco Seller, León Sánchez Sáez, Eduardo Ferrández García o la avenida Pedro Juan Perpiñán, así como un árbol de Navidad en el barrio de San Antón. Las pedanías también suman más alumbrado, con la inclusión de Balsares y Jubalcoy.

Ampliar Uno de los nuevos arcos luminosos que decoran las calles de Elche esta Navidad. A.E.

Tras el encendido central en la Plaça de Baix, a las 19:45 horas se activaron las Coronas de los Reyes Magos en la Plaza del Congreso Eucarístico, acompañadas de un espectáculo de luces y villancicos. Los pases, que combinan cuatro villancicos con un juego de iluminación renovado, registraron también una gran afluencia gracias a la mejora de la megafonía instalada este año.

Las pedanías iniciaron igualmente sus propios actos: Las Bayas, La Hoya y La Marina celebraron el encendido el sábado; Matola, Perleta y Valverde lo hicieron el domingo; y El Altet, Torrellano y Arenales del Sol lo harán el próximo 5 de diciembre.

La programación navideña continúa con la inauguración de la Plaza de la Navidad el 5 de diciembre entre la Plaça de Baix y La Glorieta, un espacio con 29 puestos que permanecerá abierto hasta el 6 de enero. Además, el día 6 se abrirá el Belén Municipal en La Glorieta a las 19:00 horas y, media hora más tarde, el Gran Teatro acogerá el pregón de Navidad, que correrá a cargo del periodista deportivo Pepe Morago.