El éxito de la I Maratón Elche-Alicante garantiza su continuidad y refuerza la alianza entre ambas ciudades Barcala y Ruz firman el convenio de colaboración y anuncian nuevos proyectos conjuntos en cultura, turismo y transporte

Los alcaldes de Elche y Alicante, Pablo Ruz y Luis Barcala, firman el convenio que consolida la maratón entre ambas ciudades.

Ismael Martinez Elche Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:58 Comenta Compartir

Los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, han celebrado el «éxito de participación» de la I Maratón Internacional Elche-Alicante, que se disputará el 30 de noviembre y ya supera los 4.400 corredores inscritos y 300 voluntarios. Durante la firma del convenio de colaboración, celebrada este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, ambos mandatarios han avalado la continuidad de la prueba en los próximos años.

Barcala ha recordado que «si en Fitur 2024 presentamos una idea, dos años después se ha convertido en una feliz realidad gracias a un intenso trabajo». Por su parte, Ruz ha destacado que se trata de «una cita preciosa que refuerza la relación entre dos de las ciudades más importantes de la Comunidad Valenciana».

El alcalde de Alicante ha reiterado que «la maratón supone un hecho histórico que demuestra que, cuando existe voluntad, se pueden lograr grandes cosas que beneficien tanto a Alicante como a Elche y a toda la provincia». Ruz ha añadido que «esta prueba es un ejemplo de los proyectos comunes que ambas ciudades comparten en los ámbitos cultural, turístico, de movilidad y económico».

En este marco de colaboración, ambos alcaldes han anunciado que solicitarán una reunión con el nuevo presidente provincial de la CEV, César Quintanilla, para impulsar iniciativas empresariales conjuntas y fortalecer lo que han definido como «uno de los ejes sociales y económicos más importantes de la Comunidad y de España».

Los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz sellan la alianza Elche-Alicante y presentan la primera maratón conjunta. A.E.

Cifras y detalles de la prueba

Organizada por el Club Atlético Montemar, la I Maratón Internacional Elche-Alicante 42K ha despertado un notable interés tanto nacional como internacional. A falta de 13 días para el cierre de inscripciones, la prueba reúne a corredores de 50 países, con un 25% de participación extranjera y casi 3.000 atletas españoles.

Las medallas de esta edición incluirán las siluetas de la Dama de Elche y la Cara del Moro, junto a los escudos de ambas ciudades en el reverso. Estarán fabricadas en tono oro viejo e incluirán un espacio para grabar el nombre y tiempo de cada participante. «Será un recuerdo precioso de esta primera maratón», ha señalado Barcala.

Proyectos conjuntos y cooperación institucional

Durante el encuentro, ambos alcaldes reafirmaron su compromiso de seguir avanzando en proyectos comunes relacionados con infraestructuras, cultura, turismo y transporte. En el ámbito cultural, trabajan de forma coordinada en la puesta en valor de la figura de Óscar Esplá, en intercambios artísticos entre Las Cigarreras de Alicante y L'Escorxador de Elche, y en la colaboración entre los festivales de teatro clásico FITCA y La Alcudia.

En materia turística, las dos ciudades colaboran en la promoción cruzada del turismo de congresos (MICE), la captación de cruceristas que visitan Elche desde el puerto de Alicante y la creación de paquetes turísticos conjuntos. Además, trabajan en la mejora de la conectividad mediante la futura unificación del billete de transporte público.