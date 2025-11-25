Una campaña escolar acerca la granada mollar de Elche a más de 800 alumnos La iniciativa combina talleres creativos, relatos y experiencias sensoriales para difundir el valor territorial y saludable de esta fruta

Ismael Martínez Elche Martes, 25 de noviembre 2025, 13:06

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Agricultura, y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche han puesto en marcha una campaña educativa dirigida al alumnado de Educación Infantil con el propósito de dar a conocer el origen, las propiedades saludables y el arraigo territorial de una de las frutas más emblemáticas del Camp d'Elx.

En esta iniciativa participan más de 800 escolares de entre 2 y 5 años de los colegios Virgen de la Asunción, Miguel de Cervantes, Julio María López Orozco, El Palmeral y Rodolfo Tomás Samper (El Altet), además del alumnado que ya tomó parte en la actividad «Del bancal a l'aula» del colegio Joanot Martorell, en la Vall de Gallinera (Benialí).

Las actividades se desarrollarán hasta el 1 de diciembre e incluyen cuatro talleres participativos: el cuentacuentos «La aventura de la granada viajera», la decoración de una máscara con forma de granada, una propuesta de pintura de dedos para representar los granos y un taller sensorial para descubrir la fruta a través del tacto, la vista, el olfato y el gusto. La jornada se completa con la degustación de granada y la entrega a cada participante de una mochila para colorear y llevar a casa.

La campaña educativa permite a los más pequeños conocer el origen y el sabor de la granada mollar. A.E.

Durante la visita a los talleres celebrada hoy en el CEIP Miguel de Cervantes, el concejal de Agricultura, José Antonio Román, ha destacado la relevancia de esta propuesta «para dar a conocer a los más pequeños las características, el origen y el sabor de uno de nuestros productos más importantes del Camp d'Elx».

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la DOP Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha valorado muy positivamente la iniciativa, que se desarrolla por primera vez en los centros educativos. «Cuando un niño descubre de dónde viene lo que come, aprende a valorarlo, y sembrar ese conocimiento en estos alumnos es clave para el futuro del territorio», ha señalado.

La campaña combina creatividad, juego y descubrimiento sensorial. El recorrido comienza con la narración de «La aventura de la granada viajera», un cuento que, de forma amena, explica cómo crece la fruta, quién la cuida y por qué es tan especial. El taller sensorial permite al alumnado explorar la granada desde diferentes sentidos, mientras que las actividades de manualidades les invitan a crear su propia máscara y a representar los granos con pintura de dedos.