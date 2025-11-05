Abiertas las inscripciones para la 13ª edición del programa Santander X Explorer en el UMH Space El programa ofrece formación, mentoría y networking internacional para convertir ideas emprendedoras en negocios sostenibles

Ismael Martinez Elche Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:36

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha abierto el plazo de inscripción para la 13ª edición del programa gratuito Santander X Explorer en el centro UMH Space. Esta iniciativa está dirigida a personas emprendedoras que deseen validar su idea empresarial y transformarla en un proyecto sostenible, con acceso a formación, mentoría y una comunidad global de innovación.

Las solicitudes pueden presentarse de manera individual o en equipo hasta el 2 de diciembre a través de la web app.santanderx.com. La nueva edición se desarrollará entre enero y marzo de 2026 y ofrecerá un itinerario formativo de 12 semanas basado en la metodología learning by doing (aprender haciendo).

Durante este periodo, los participantes adquirirán habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, además de herramientas para identificar clientes potenciales, diseñar propuestas de valor, desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) y elaborar proyecciones financieras. También podrán interactuar con otros emprendedores de los centros Explorer en más de diez países, fomentando así el intercambio de experiencias y el trabajo en red.

Al finalizar el programa, los proyectos serán evaluados y el PCUMH seleccionará la propuesta más innovadora. Además, los participantes que completen el itinerario podrán optar a presentar sus ideas en el Explorer Pitch Weekend y, a nivel internacional, competir por una plaza entre los 30 proyectos que recibirán formación en crowdfunding. De ellos, 20 serán acompañados en la creación de sus propias campañas.

Santander X Explorer es una iniciativa impulsada por Banco Santander para apoyar el talento joven y el emprendimiento. La UMH se convirtió en centro Space en 2015 y, desde entonces, ha asesorado a cerca de 180 emprendedores con más de 135 proyectos innovadores desarrollados en el Parque Científico.