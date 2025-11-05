Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detectan un brote de sarna en una residencia de Catral con 14 casos confirmados
El programa Santander X Explorer impulsa el talento emprendedor desde el centro UMH Space de Elche. PCUMH

Abiertas las inscripciones para la 13ª edición del programa Santander X Explorer en el UMH Space

El programa ofrece formación, mentoría y networking internacional para convertir ideas emprendedoras en negocios sostenibles

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha abierto el plazo de inscripción para la 13ª edición del programa gratuito Santander X Explorer en el centro UMH Space. Esta iniciativa está dirigida a personas emprendedoras que deseen validar su idea empresarial y transformarla en un proyecto sostenible, con acceso a formación, mentoría y una comunidad global de innovación.

Las solicitudes pueden presentarse de manera individual o en equipo hasta el 2 de diciembre a través de la web app.santanderx.com. La nueva edición se desarrollará entre enero y marzo de 2026 y ofrecerá un itinerario formativo de 12 semanas basado en la metodología learning by doing (aprender haciendo).

Durante este periodo, los participantes adquirirán habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, además de herramientas para identificar clientes potenciales, diseñar propuestas de valor, desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) y elaborar proyecciones financieras. También podrán interactuar con otros emprendedores de los centros Explorer en más de diez países, fomentando así el intercambio de experiencias y el trabajo en red.

Al finalizar el programa, los proyectos serán evaluados y el PCUMH seleccionará la propuesta más innovadora. Además, los participantes que completen el itinerario podrán optar a presentar sus ideas en el Explorer Pitch Weekend y, a nivel internacional, competir por una plaza entre los 30 proyectos que recibirán formación en crowdfunding. De ellos, 20 serán acompañados en la creación de sus propias campañas.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Santander X Explorer es una iniciativa impulsada por Banco Santander para apoyar el talento joven y el emprendimiento. La UMH se convirtió en centro Space en 2015 y, desde entonces, ha asesorado a cerca de 180 emprendedores con más de 135 proyectos innovadores desarrollados en el Parque Científico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura
  2. 2 El general Gan Pampols se rompe en su despedida del Consell
  3. 3 Jeremy de León pide paso en el once del Hércules
  4. 4 La Costa Blanca explora con Wizz Air nuevas rutas a Europa del Este desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  5. 5 Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa
  6. 6 Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos
  7. 7 Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
  8. 8 El infierno de una niña rusa en Dénia: su padrastro, a prisión por años de abusos sexuales
  9. 9 Un falso empleado se colaba en empresas de Alicante para desvalijar las taquillas y comprar cupones de la ONCE
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este martes 4 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Abiertas las inscripciones para la 13ª edición del programa Santander X Explorer en el UMH Space

Abiertas las inscripciones para la 13ª edición del programa Santander X Explorer en el UMH Space