Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla del Elche durante el entrenamiento. T.A.

El Elche vuelve al trabajo con las pilas recargadas y la visita sorpresa de Nico Fernández

Tras el descanso de ayer, el conjunto franjiverde ha retomado esta mañana los entrenamientos para comenzar a preparar el compromiso frente al Athletic Club

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:55

Comenta

Tras el descanso de ayer, el Elche CF ha retomado esta mañana de miércoles los entrenamientos en el Diego Quiles para comenzar a preparar el compromiso frente al Athletic Club, que se disputará el domingo 19 de octubre a las 14.00 horas en el Martínez Valero.

El conjunto de Eder Sarabia ha regresado con buen ambiente y las pilas recargadas, dejando atrás la derrota frente al Alavés (la primera de la temporada). El equipo se ha mostrado concentrado y con una sonrisa en el rostro, centrado ya en el duelo ante los bilbaínos.

En la sesión, Héctor Fort ha trabajado al margen del grupo, mientras que Pedrosa y Diang no han estado presentes debido a sus respectivas lesiones. La nota destacada de la mañana la ha puesto la visita de Nico Fernández, que se ha pasado por las instalaciones para saludar a sus excompañeros y al cuerpo técnico.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El ambiente en el vestuario es de optimismo y confianza de cara a una nueva jornada liguera en casa, donde el Elche buscará reencontrarse con la victoria y mantener su fortaleza en el Martínez Valero.

Además, el Elche ya conoce a su primer rival en la Copa de S.M. el Rey 2025/26. El conjunto franjiverde se enfrentará a la Unión Deportiva Los Garres, equipo de la Preferente Autonómica de Murcia, en la primera eliminatoria del torneo. El partido se disputará muy probablemente en la Nueva Condomina entre los días martes 28 y jueves 30 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos
  2. 2 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  3. 3 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  4. 4 Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja
  5. 5 Alicante recupera una comisaría de Policía Local en uno de los barrios más sensibles de la ciudad
  6. 6 Nueva subida en las Hogueras de Alicante con diez comisiones más en Primera y Segunda: ¿qué pasará con la subvención?
  7. 7 Las cinco noticias más importantes de este martes 7 de octubre en Alicante
  8. 8 Frenazo a los alojamientos turísticos en Alicante: sin nuevas licencias en zonas saturadas ni en bajos de vías comerciales
  9. 9 El Consell habilita un centro de acogida temporal de menores migrantes en la provincia de Alicante mientras recurre al Gobierno
  10. 10 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Elche vuelve al trabajo con las pilas recargadas y la visita sorpresa de Nico Fernández

El Elche vuelve al trabajo con las pilas recargadas y la visita sorpresa de Nico Fernández