El Elche vuelve al trabajo con las pilas recargadas y la visita sorpresa de Nico Fernández

Tras el descanso de ayer, el Elche CF ha retomado esta mañana de miércoles los entrenamientos en el Diego Quiles para comenzar a preparar el compromiso frente al Athletic Club, que se disputará el domingo 19 de octubre a las 14.00 horas en el Martínez Valero.

El conjunto de Eder Sarabia ha regresado con buen ambiente y las pilas recargadas, dejando atrás la derrota frente al Alavés (la primera de la temporada). El equipo se ha mostrado concentrado y con una sonrisa en el rostro, centrado ya en el duelo ante los bilbaínos.

En la sesión, Héctor Fort ha trabajado al margen del grupo, mientras que Pedrosa y Diang no han estado presentes debido a sus respectivas lesiones. La nota destacada de la mañana la ha puesto la visita de Nico Fernández, que se ha pasado por las instalaciones para saludar a sus excompañeros y al cuerpo técnico.

El ambiente en el vestuario es de optimismo y confianza de cara a una nueva jornada liguera en casa, donde el Elche buscará reencontrarse con la victoria y mantener su fortaleza en el Martínez Valero.

Además, el Elche ya conoce a su primer rival en la Copa de S.M. el Rey 2025/26. El conjunto franjiverde se enfrentará a la Unión Deportiva Los Garres, equipo de la Preferente Autonómica de Murcia, en la primera eliminatoria del torneo. El partido se disputará muy probablemente en la Nueva Condomina entre los días martes 28 y jueves 30 de octubre.