El Elche se enfoca en la Copa con Hector Fort recuperado y varias ausencias en el entrenamiento Álvaro Rodríguez y Pedrosa no se entrenan, Diang trabaja al margen y Sarabia incorpora varios jugadores del filial para preparar la visita al Quintanar del Rey

El Elche prepara el duelo copero ante el Quintanar del Rey con varias ausencias, trabajo al margen y refuerzos del filial en la sesión.

Ismael Martínez Elche Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:44

El Elche CF ha retomado este lunes por la tarde los entrenamientos con la mirada puesta en el compromiso de Copa del Rey frente al Quintanar del Rey, que se disputará el miércoles a las 21:00 horas. Eder Sarabia ha dirigido una sesión marcada por ausencias, jugadores tocados y la presencia reforzada de futbolistas del filial para completar el trabajo.

La nota positiva la ha puesto Héctor Fort, que se ha ejercitado con normalidad a pesar de solicitar el cambio en el partido ante el Getafe del pasado viernes. El lateral, que acabó con molestias, ha entrenado al ritmo del grupo y apunta a estar disponible para la convocatoria copera.

En el capítulo de ausencias, Álvaro Rodríguez y Pedrosa no han participado en la sesión, ambos con molestias que les mantienen al margen de la dinámica del equipo. Tampoco ha trabajado con el grupo Diang, que continúa realizando trabajo específico mientras sigue su proceso de recuperación. tras marcharse también lesionado en el último partido.

Para reforzar el entrenamiento y preparar un encuentro que exigirá minutos para los menos habituales, Eder Sarabia ha contado con varios jugadores del filial: Piri, Nordin, Ali, David Hernández, Adam y Nico Salvador. Su presencia permite mantener la intensidad y probar alternativas de cara a una eliminatoria que puede suponer minutos importantes para los que no están sniendo protagonistas en liga.

