El Elche CF se entrena con las ausencias de Fede Redondo y Martim Neto Sarabia recupera a Álvaro Rodriguez, mientras Mendoza ya se encuentra en Las Rozas de cara al mundial sub-20 de Chile

El Elche CF continúa con los entrenamientos en el Martínez Valero preparando el partido de este jueves frente a CA Osasuna en El Sadar. Eder Sarabia encara la semana con tres ausencias destacadas: Rodrigo Mendoza (concentrado con España), Martim Neto (molestias físicas) y Fede Redondo (malestar). La nota positiva en la sesión de este martes ha sido el regreso de Álvaro Rodriguez al trabajo con el grupo tras superar sus problemas físicos.

Los de Sarabia se han confirmado como el equipo revelación en este inicio de campeonato. Pese a ser un recién ascendido, el Elche ha sabido adaptarse con rapidez a la categoría y se mantiene invicto tras cinco jornadas, un privilegio que sólo comparte con Real Madrid y Barcelona. Y todo ello con un calendario exigente: han visitado el Metropolitano y el Pizjuán, además de recibir en casa al Betis.

Los resultados hablan por sí solos: dos victorias (1-0 frente al Oviedo y 2-0 contra el Levante, ambas en el Martínez Valero) y tres empates (1-1 ante el Betis, 1-1 frente al Atlético de Madrid y 2-2 en el campo del Sevilla). Con nueve puntos, el Elche ocupa actualmente la quinta plaza, en puestos europeos. Un bloque equilibrado y sólido, con referentes ofensivos como André Silva y Rafa Mir que ya suman 5 goles entre ambos, la seguridad bajo palos de Dituro e Iñaki Peña, y un centro del campo donde brilla Mendoza y Martim Neto de la mano de Aguado y Aleix Febas.

El jueves en El Sadar, los franjiverdes intentarán prolongar su racha invicta y confirmar que su gran inicio de curso no es casualidad.