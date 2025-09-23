Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Federació reclama al Ayuntamiento aumentar las subvenciones de Hogueras para hacer frente a la subida de categorías
El Elche CF prepara en el Martínez Valero su visita al CA Osasuna en El Sadar. T.A.

El Elche CF se entrena con las ausencias de Fede Redondo y Martim Neto

Sarabia recupera a Álvaro Rodriguez, mientras Mendoza ya se encuentra en Las Rozas de cara al mundial sub-20 de Chile

Ismael Martinez

Elche

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:11

El Elche CF continúa con los entrenamientos en el Martínez Valero preparando el partido de este jueves frente a CA Osasuna en El Sadar. Eder Sarabia encara la semana con tres ausencias destacadas: Rodrigo Mendoza (concentrado con España), Martim Neto (molestias físicas) y Fede Redondo (malestar). La nota positiva en la sesión de este martes ha sido el regreso de Álvaro Rodriguez al trabajo con el grupo tras superar sus problemas físicos.

Los de Sarabia se han confirmado como el equipo revelación en este inicio de campeonato. Pese a ser un recién ascendido, el Elche ha sabido adaptarse con rapidez a la categoría y se mantiene invicto tras cinco jornadas, un privilegio que sólo comparte con Real Madrid y Barcelona. Y todo ello con un calendario exigente: han visitado el Metropolitano y el Pizjuán, además de recibir en casa al Betis.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los resultados hablan por sí solos: dos victorias (1-0 frente al Oviedo y 2-0 contra el Levante, ambas en el Martínez Valero) y tres empates (1-1 ante el Betis, 1-1 frente al Atlético de Madrid y 2-2 en el campo del Sevilla). Con nueve puntos, el Elche ocupa actualmente la quinta plaza, en puestos europeos. Un bloque equilibrado y sólido, con referentes ofensivos como André Silva y Rafa Mir que ya suman 5 goles entre ambos, la seguridad bajo palos de Dituro e Iñaki Peña, y un centro del campo donde brilla Mendoza y Martim Neto de la mano de Aguado y Aleix Febas.

El jueves en El Sadar, los franjiverdes intentarán prolongar su racha invicta y confirmar que su gran inicio de curso no es casualidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
  3. 3 Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo
  4. 4 Torrecilla: crédito agotado en el Hércules
  5. 5 La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche
  6. 6 La Policía Local de Alicante salva la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en plena calle
  7. 7 Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante
  8. 8 Encuentran a un hombre deambulando en paños menores por un pueblo de Alicante
  9. 9 Restablecida la circulación de trenes en Alicante tras una caída de tensión que provoca retrasos
  10. 10 Vuelven los tiempos de la compra de pisos sobre plano: venden una promoción entera de 82 viviendas en Sant Joan antes de acabarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Elche CF se entrena con las ausencias de Fede Redondo y Martim Neto

El Elche CF se entrena con las ausencias de Fede Redondo y Martim Neto