La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas Una de las arrestadas reside en el mismo edificio donde se produjo el intento de entrada ilegal

Alejandro Hernández Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 07:21 | Actualizado 07:33h.

La okupación sigue siendo un problema grave en Alicante. La Policía Nacional refuerza su labor para combatir esta lacra social, alimentada por los vacíos legales y retrasos judiciales, realizando intervenciones rápidas y coordinadas que buscan proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Gracias a esta vigilancia constante, agentes de la Comisaría Norte han evitado la okupación de una vivienda situada en la zona norte de la ciudad, deteniendo a tres mujeres sorprendidas in fraganti en el interior del inmueble.

Los hechos ocurrieron en torno a las 2:40 horas del pasado 4 de octubre, cuando la central de alarmas detectó movimiento en el interior del piso. Las cámaras mostraban claramente a varias personas dentro, lo que activó el protocolo de seguridad.

Al lugar acudieron dos patrullas de la Policía Nacional adscritas a la Comisaría Norte, una de ellas de paisano. A su llegada, los agentes comprobaron que tanto la puerta original como una segunda puerta de seguridad antiokupas habían sido forzadas.

En el interior, localizaron a tres mujeres que habían arrancado el detector de alarmas y la cámara de vigilancia para tratar de inutilizar el sistema. La rápida intervención impidió que completaran la usurpación del inmueble y fueron arrestadas en el acto.

Las apresadas son ciudadanas españolas de 26, 29 y 53 años, a las que se les imputa un delito de usurpación de vivienda. Las tres presuntas delincuentes han pasado a disposición judicial, y han quedado en libertad provisional a la espera de juicio.