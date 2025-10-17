Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de la Policía Nacional en loz juzgados de Alicante. Miriam Gil Albert

La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas

Una de las arrestadas reside en el mismo edificio donde se produjo el intento de entrada ilegal

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:21

La okupación sigue siendo un problema grave en Alicante. La Policía Nacional refuerza su labor para combatir esta lacra social, alimentada por los vacíos legales y retrasos judiciales, realizando intervenciones rápidas y coordinadas que buscan proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Gracias a esta vigilancia constante, agentes de la Comisaría Norte han evitado la okupación de una vivienda situada en la zona norte de la ciudad, deteniendo a tres mujeres sorprendidas in fraganti en el interior del inmueble.

Los hechos ocurrieron en torno a las 2:40 horas del pasado 4 de octubre, cuando la central de alarmas detectó movimiento en el interior del piso. Las cámaras mostraban claramente a varias personas dentro, lo que activó el protocolo de seguridad.

Al lugar acudieron dos patrullas de la Policía Nacional adscritas a la Comisaría Norte, una de ellas de paisano. A su llegada, los agentes comprobaron que tanto la puerta original como una segunda puerta de seguridad antiokupas habían sido forzadas.

En el interior, localizaron a tres mujeres que habían arrancado el detector de alarmas y la cámara de vigilancia para tratar de inutilizar el sistema. La rápida intervención impidió que completaran la usurpación del inmueble y fueron arrestadas en el acto.

Las apresadas son ciudadanas españolas de 26, 29 y 53 años, a las que se les imputa un delito de usurpación de vivienda. Las tres presuntas delincuentes han pasado a disposición judicial, y han quedado en libertad provisional a la espera de juicio.

