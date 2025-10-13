Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Puerta de acceso al recinto de la EASDA. TA

Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online

El centro cierra temporalmente sus instalaciones para garantizar un entorno seguro y retomar la actividad presencial tras la desinfección

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:43

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) ha puesto en marcha un protocolo de refuerzo sanitario tras detectar este lunes la presencia de pulgas en el recinto.

Como medida preventiva, el centro ha decidido suspender temporalmente la actividad presencial y activar las clases en modalidad online para asegurar la continuidad académica del alumnado.

La decisión ha sido comunicada durante la tarde de este lunes mediante un correo electrónico enviado a estudiantes y personal docente, en el que se subraya que el acceso a las instalaciones permanecerá temporalmente restringido y la prioridad es solucionar la incidencia «de forma urgente».

Correo electrónico informando de la incidencia. TA

Al conocer la plaga de pulgas la dirección ha mantenido una coordinación constante con el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV), que ya ha solicitado la intervención de una empresa especializada en desinfecciones.

Los trabajos de fumigación comenzarán este martes y se desarrollarán de manera intensiva para permitir que la actividad presencial se recupere «lo antes posible».

Fuentes del centro señalan que la prioridad es el bienestar de toda la comunidad educativa, y se actúa con la máxima diligencia. De este modo, una vez finalizada la intervención sanitaria, la EASDA reabrirá con normalidad.

