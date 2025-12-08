Desmantelado un punto de venta de droga en Alicante: 700 gramos de cocaína ocultos en el butano La Policía Nacional ha detenido a un varón de 40 años como presunto responsable del delito

Efectos intervenidos, entre los que se encuentra la bombona de butano donde se escondía la droga.

Pau Sellés Alicante Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:06 Comenta Compartir

Un varón de 40 años se valía en Alicante de una bombona de butano para esconder más de 700 gramos de cocaína para su posterior venta. La Policía Nacional ha detenido a esta persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, para quien además el juez ha decretado el ingreso en prisión.

Tras un registro de su domicilio ubicado en el centro de Alicante, le fueron intervenidos un total de 753 gramos de cocaína que fueron hallados en el interior de una bombona de butano, utilizada como «caleta» para ocultar la sustancia.

Ampliar Dispositivo policial desplegado para desmantelar el punto de droga. TA

La investigación tuvo su inicio a raíz de diversas quejas vecinales que se centraban sobre un varón que estaría dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, utilizando la vivienda familiar para la guarda y venta de dichas sustancias.

Una vez identificada esta persona, los agentes comprobaron que dicho varón era miembro de un clan familiar conocido por sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión.

Vivienda sitiada

Con el fin de dar veracidad a las informaciones vertidas sobre el investigado, los agentes realizaron una serie de vigilancias y seguimientos en torno a su vivienda, pudiendo comprobar cómo diferentes personas acudían al inmueble y tras tocar al timbre abandonaban el mismo a los pocos minutos portando sustancias estupefacientes.

En base a los indicios recabados y tras confirmar la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, los agentes establecieron un dispositivo policial con el que se llevó a cabo la detención del principal investigado.