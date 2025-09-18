La UMH inaugura el curso 2025/26 con la investidura de Margarita del Val como Doctora Honoris Causa El rector Juan José Ruiz ha destacado el crecimiento de la universidad, con un 45% más de preinscripciones, nuevos grados y un compromiso firme con la investigación, la innovación y la sociedad

El rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha intervenido en el acto oficial de apertura del curso académico 2025/2026, acompañado por la nueva Doctora Honoris Causa, Margarita del Val.

Ismael Martinez Elche Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha celebrado este jueves el acto oficial de apertura del curso académico 2025/2026 en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social, una jornada marcada por la investidura como Doctora Honoris Causa de la viróloga e inmunóloga del CSIC Margarita del Val.

El rector, Juan José Ruiz, ha señalado durante su intervención que la UMH ha iniciado el curso «de la mejor forma posible» con la incorporación de Del Val al claustro de doctores, a quien ha agradecido «su valía profesional y humana, así como el papel desempeñado durante la pandemia de coronavirus con su labor divulgativa y su contribución al conocimiento científico».

Ruiz ha resaltado también el aumento del 10 % en las matrículas de grado respecto al pasado curso y el notable incremento del 45 % en las listas de preinscripción en la Comunidad Valenciana, cifras que han consolidado a la UMH como referente universitario. En este sentido, ha recordado que la universidad ha ampliado su oferta académica con los nuevos grados en Enfermería en Sant Joan d'Alacant, Ingeniería en Tecnologías Industriales en Elche y Gestión Comercial y Marketing en Orihuela, todos ellos con plazas completas.

Además, ha remarcado la consolidación del Parque Científico, que ha situado a la UMH como primera universidad pública a nivel nacional en generación de empresas de base tecnológica, y el impulso a la investigación con proyectos europeos, nuevos másteres y planes de formación en inteligencia artificial.

El rector ha dedicado también parte de su discurso a reflexionar sobre el contexto internacional, denunciando las guerras activas en distintas partes del mundo y defendiendo la labor de la universidad como espacio de conocimiento y compromiso social: «La universidad debe contribuir mediante la educación, la cultura y la investigación a construir sociedades más justas, sostenibles y resilientes», ha afirmado.

El acto ha concluido con un mensaje de esperanza y con la reivindicación de la UMH de seguir creciendo como institución académica joven, innovadora y comprometida con su entorno.