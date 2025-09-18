Benidorm confisca casi medio millar de patinetes en lo que va de año Cerca de la mitad de ellos han sido destruidos por presentar graves irregularidades

El Parque Infantil de Tráfico del Salt de l'Aigua ha acogido este jueves la primera de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) en Benidorm, con una jornada especialmente dirigida a jóvenes que han cumplido, o están a punto de cumplir, los 16 años, edad mínima legal para conducir un Vehículo de Movilidad Personal (VMP).

A la cita han asistido los concejales de Movilidad y Educación, Francis Muñoz y Maite Moreno, junto al intendente jefe de la Policía Local, Luis Martín Arévalo. Decenas de alumnos del IES Pere Maria Orts i Bosch han participado en esta sesión impartida por agentes del cuerpo municipal, con sede en el propio Parque Infantil de Tráfico.

«El patín no es un juguete»

Durante la charla se repasaron aspectos clave de la Ordenanza Municipal de Movilidad, subrayando que los patinetes eléctricos son un medio de transporte sujeto a normas específicas. «El patín no es un juguete, debe circular por las vías autorizadas», remarcó Francis Muñoz, quien incidió en que el objetivo es «aumentar la seguridad de los peatones y garantizar que los usuarios de VMP conozcan sus obligaciones».

Los agentes recordaron que para circular los vehículos deben estar homologados, contar con seguro, timbre y elementos reflectantes, además de que el uso del casco es obligatorio. Asimismo, se insistió en la importancia de estacionar en lugares habilitados y de no manipular el firmware para aumentar la potencia o la velocidad, una práctica totalmente prohibida.

450 patinetes incautados en 2025

La Policía Local de Benidorm ha intensificado los controles a lo largo de este año. Según datos facilitados por el consistorio, ya se han incautado 450 VMP con irregularidades, de los cuales 200 han acabado achatarrados y destruidos.

El concejal de Movilidad explicó que este proceso «supone la descontaminación y reciclaje del vehículo, un procedimiento delicado y costoso que solo puede llevarse a cabo en centros autorizados». Alterar un VMP puede acarrear la pérdida del vehículo y sanciones administrativas para el propietario.