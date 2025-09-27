La vivienda registra cifras históricas en verano en Alicante con siete compras cada hora El mes de julio deja el número mensual más alto y hay que remontarse a mayo de 2007 para ver cómputos aún más elevados | La provincia es la tercera en volumen de operaciones, por detrás de Barcelona y Madrid

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 27 de septiembre 2025, 03:57 | Actualizado 04:55h. Comenta Compartir

La compraventa ha destrozado todos los registros hasta ahora en la provincia de Alicante. Ningún julio desde el 2007 ha registrado tantas operaciones como el del presente 2025. Con 5.056 en el séptimo mes del año, hay que remontarse a mayo del 2007 para ver una cifra superior dentro de los siete primeros meses de un ejercicio.

Así, según los datos de Transmisiones de Propiedad, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre junio y julio se vendieron más de 9.300 viviendas, la cantidad más alta de siempre y que supera los datos de la burbuja inmobiliaria, gracias al gran volumen de compraventa de viviendas de segunda mano.

La cifra registrada en julio es la más alta y tan solo ese mes se vendieron 873 viviendas nuevas y 4.183 de segunda mano. Esto arroja una media de más de 162 viviendas al día, casi siete pisos y casas cada hora en la provincia de Alicante.

En tota entre enero y julio se superan las 32.640 operaciones de compraventa de vivienda, con 6.351 de obra nueva y casi 26.300 de segunda mano. La cifra más alta en este periodo desde el 2007, cuando se registraron más de 33.000, y un dato que bate los guarismos de los últimos tres años, que se sitúan por encima de las 29.000 operaciones hasta julio.

La gran diferencia respecto a los años de la burbuja inmobiliaria reside en la vivienda de segunda mano, la más dinámica desde que resurgieron las compraventas en el 2022. Con 26.295 en el 2025, son casi 7.000 operaciones más que en pleno 'boom' del ladrillo. Sin embargo, la cifra del 2007 es ligeramente superior en su conjunto gracias a la obra nueva, que supuso casi la mitad de las ventas de por entonces con 14.129, por las 6.351 de este año.

El dinamismo inmobiliario de Alicante sitúa a la provincia como la tercera de España en volumen de compraventas. Según datos del INE, tan solo Barcelona y Madrid superan a la Costa Blanca, que se coloca por delante de mercados de la talla de Valencia o Málaga.

En cuanto al resto de España, el territorio ha batido récords también en julio con 64.730 operaciones. Desde el portal inmobiliario Fotocasa destacan el «ritmo de actividad muy intenso». La directora de Estudios, María Matos, resalta el último julio por superar los datos del 2007, que era hasta ahora el «gran referente del boom inmobiliario» y califica esta etapa como «una nueva de expansión en el mercado».

Con una reactivación de la demanda «masiva» y con un volumen de operaciones «que no veíamos desde antes de la crisis financiera», Matos apunta a que la situación seguirá en auge gracias a la desescalada de tipos y la política monetaria europea «por lo que el volumen de operaciones podría seguir creciendo en los próximos meses». Eso sí, los precios también seguirán en auge por la «sobredimensión de la demanda, que pone más presión a la oferta», explica Matos.