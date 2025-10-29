Vicente Pastor releva a Rosana Perán en la presidencia de FICE El empresario eldense compaginará el cargo nacional con la dirección de Avecal, la patronal del calzado en la Comunitat, y de FICIA

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:11

Un cambio en la presidencia de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) que se queda 'en casa'. El empresario eldense ha relevado en el cargo nacional a la vicepresidenta del Grupo Pikolinos, Rosana Perán. Así lo ha determinado la asamblea electoral celebrada este miércoles en Madrid.

De este modo, Pastor compaginará la presidencia de FICE con la de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) junto a la Fundación FICIA, sumando una nueva responsabilidad a su trayectoria dentro del asociacionismo empresarial.

Como presidente, el empresario endelse avanza dentro del organismo nacional, al cual accedió en 1992 formando parte del Comité de FICE de manera intermitente hasta la actualidad. En el caso de Avecal, accedió como vocal en 2015 hasta tomar la presidencia a finales del pasado año, tras el nombramiento de Marián Cano como consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Así, el nuevo objetivo de Pastor al frente de FICE viene dado por «fortalecer el crecimiento empresarial de esta industria a través del desarrollo de proyectos tractores. El calzado es un sector que vale, que tiene mucho potencial, y vamos a seguir luchando para que continúe teniendo futuro».

Entre sus líneas estratégicas de actuación, el nuevo presidente de FICE ha subrayado la necesidad de impulsar las sinergias entre los distintos núcleos y zonas zapateras de España. «Creo que lejos de caer en el victimismo, debemos seguir peleando por este sector, porque lo vale. FICE debe ser la catalizadora y motor que impulse las acciones para que sucedan nuevas cosas o se aceleren las que ya están pasando».