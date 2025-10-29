El turismo gastronómico y el club de producto, protagonistas del Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja 2025 El encuentro se celebrará el 5 de noviembre en Rojales con referentes nacionales de la gastronomía y el emprendimiento

Ismael Martinez Rojales Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:57

El 'Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja 2025' centrará su próxima edición en el turismo gastronómico y en los clubes de producto, dos motores clave para impulsar la competitividad y la innovación en la comarca. El evento, de carácter gratuito, está dirigido a emprendedores, pymes y profesionales del sector turístico y gastronómico interesados en descubrir nuevas oportunidades de desarrollo.

La cita será el martes 5 de noviembre, en el Centro Cultural de Ciudad Quesada (Rojales), de 09:30 a 13:00 horas, y las inscripciones ya están abiertas. La jornada está organizada por CEEI Elche, CONVEGA, el Ayuntamiento de Rojales y diversas entidades de la comarca, con el respaldo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i).

El evento pretende poner en valor la riqueza gastronómica de la Vega Baja y fomentar la creación de experiencias auténticas que fortalezcan la identidad del territorio. Como explican desde la organización, el objetivo es «inspirar al tejido empresarial local para potenciar la calidad y singularidad del turismo gastronómico», además de fomentar la cooperación entre agentes públicos y privados a través de los clubes de producto.

La apertura institucional contará con la participación de Antonio Pérez, alcalde de Rojales; Carlos Pastor, presidente de CONVEGA; José Javier García, presidente de CEEI Elche; y Rafael Escamilla, jefe del Área de Emprendimiento e Iniciativas Europeas de IVACE+i. La clausura correrá a cargo de Miriam Trives, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Rojales.

El programa reunirá a destacados profesionales de la gastronomía y el emprendimiento. La periodista Melania Sala será la encargada de dirigir y moderar las cuatro sesiones previstas. La jornada arrancará con la ponencia 'Tendencias y oportunidades del turismo gastronómico como motor de desarrollo local', a cargo de Joxe Mari Aizega, director general del Basque Culinary Center.

A continuación, se abordará 'El turismo gastronómico como herramienta de promoción del destino turístico', con la participación de Andoitz Delgado, chef del Asador Erri Berri; Beatriz Huarte, secretaria general de ANAPEH; y Cristina Díaz, jefa de sala del Restaurante Maralba. Tras la pausa para el café, tomará la palabra Irantzu Hijazo, responsable y gestora del club de producto Euskadi Gastronomika, con la conferencia 'Clubes de producto gastronómico: beneficios y estrategias de valorización territorial'.

El cierre de la jornada estará marcado por la mesa redonda 'Diseño conjunto de experiencias turísticas: el valor de la cooperación público-privada', con la presencia de Juan Martínez, director de la EPSO de la UMH; Carolina Cortés, jefa de la Unidad de Producto del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca; y Enrique Moltó, geógrafo y coordinador del Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA-Denia (Gasterra).

Esta iniciativa está promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del IVACE+i, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador y a la dinamización económica del territorio.