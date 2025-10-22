Estos son los municipios más ricos y pobres de la provincia de Alicante Destaca la diferencia entre norte y sur de la provincia, que puede ascender a más de 15.000 euros entre el pueblo con las rentas más altas y la localidad con los ingresos unipersonales más bajos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:54

Alicante es una de las provincias de España con menor renta neta media por persona. Los ingresos unipersonales ascienden hasta los 12.313 euros, una de las cifras más bajas de todo el país y lejos de la media nacional, que se sitúa por encima de los 15.000. Tan solo las provincias de Almería (11.543), Jaén (11.847), Huelva (12.008) y Badajoz (12.068) tienen rentas más bajas que las de Alicante.

Unas rentas que se diferencian aún más según su posición geográfica dentro de la propia provincia, con claras variaciones entre el norte y el sur, según el Atlas de distribución de renta de los hogares, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a los ingresos del año 2023.

Mientras que la localidad con los ingresos netos por persona más elevados se encuentra en El Comtat, la que tiene la renta más baja está en la Marina Baixa, mientras que las dos siguientes se ubican en la Vega Baja. La diferencia entre ambos extreomos es de 15.000 euros.

Así, la localidad más rica es un pequeño pueblo del norte de Alicante, Benasau. Con poco más de 170 habitantes, el municipio tiene una renta neta media por habitante superior a los 25.000 euros. Le sigue Benifallim, que supera los 19.400 euros.

En el otro extremo se encuentra Allí las rentas por persona superan por poco los 9.753 euros. Le sigue Formentera del Segura, con 9.857 euros, y Torrevieja, con ingresos medios por persona de 9.868 euros. Son las únicas tres localidades que no sobrepasan los 10.000 euros.

En el caso de la capital, la ciudad de Alicante, con 13.681 euros, se sitúa por encima de la media provincial, que está en 12.300 euros. Aún así está lejos de otras localidades que rozan los 20.000 euros de renta por persona.