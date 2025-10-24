Quintanilla se pone como objetivo unir las patronales de Alicante tras ser el único candidato de CEV El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anuncia una segunda ley de simplificación administrativa

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 18:46

César Quintanilla pronto sumará a la presidencia de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) la de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en la provincia de Alicante, al ser el único candidato al puesto. De esta manera, se producirá 'de facto' la alianza de ambas patronales, pero el empresario quiere que sea definitiva a todos los niveles. Se ha marcado «la responsabilidad del ambicioso y necesario reto de unir bajo una única estructura asociativa autónoma e independiente a todas las organizaciones empresariales de la provincia de Alicante», en referencias a las mismas palabras que pronunció su antecesor, Juan José Sellés en 2023.

Así se ha pronunciado en la VII edición de la Gala de Premios de Uepal, celebrado este viernes en Aspe. Un evento que ha contado con la participación del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Este proyecto colectivo, ha dicho Quintanilla, se basará en cuatro puntos prioritarios en su hoja de ruta: que Uepal sea la organización interna, para que sea representativa de todos los sectores empresariales, con voz propia y reivindicativa, devolviendo la voz a los sectores; la reivindicación y fiscalización de las infraestructuras; la defensa el agua de calidad y a precios asequibles en la provincia como un problema de toda la sociedad alicantina; y el trabajo para que sectores productivos y económicos de la provincia incorporen con fuerza modelos con un fuerte componente en innovación, investigación y digitalización, ayudando a crear un ecosistema innovador.

Ampliar Rosana Perán, trayectoria empresarial En la Gala se hizo entrega del premio de Honor a la Trayectoria Empresarial a Rosana Perán, vicepresidenta de Grupo Pikolinos. Perán, nacida en Elche, es una destacada líder empresarial, con una trayectoria sobresaliente en el sector de la industria del calzado. Fue reconocida con el Premio Dux 2024 como 'Líder Emergente', por su compromiso con el talento y el liderazgo humanista. En la actualidad, ostenta distintos cargos institucionales –ocupados por primera vez por una mujer-, como el de presidenta de la Confederación Europea del Calzado (CEC). Asimismo, desde el año 2008, es vicepresidenta de Grupo Pikolinos.

Ha recordado que los «puentes se construyen para ir de un lado a otro, y al revés. Son bidireccionales». Esto vale tanto para los asociados de Uepal y CEV como para superar «la falta de cohesión territorial o vertebración del asociacionismo empresarial dentro de la Comunitat». Se nota que Quintanilla quiere abrir una nueva época en la CEV, que absorbió en una organización autonómica al empresariado alicantino huérfano desde la extinción de Coepa. No es solo una etapa diferente en Alicante, también en Valencia, donde Vicente Lafuente cogerá el cargo de un Salvador Navarro que renunció a la reelección.

Premiados El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante se llevó el Premio al Fomento de la Incorporación y la Participación Activa de la Mujer en los órganos de gobierno empresariales.

El galardón al Fomento de la Dinamización será para FACPYME (Federación de comercio y Pymes de la provincia de Alicante). Esta entidad aglutina a empresas y asociaciones de comerciantes de la provincia de Alicante y realiza una importante labor formativa entre sus asociados.

El Premio Fomento de la vertebración de la provincia será para Asemvega (Asociación de Empresarios de la Vega Baja) fundada en 1996 como un bastión de unidad empresarial en la Vega Baja del Segura, trabaja por el progreso económico y el bienestar de la comarca, respetando su identidad y fomentando la innovación y el emprendimiento.

APHA (Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la provincia de Alicante) ha sido galardonada con el Premio al Fomento de la Economía Provincial. APHA, fundada en 1977, representa a la industria turística de la provincia poniendo en valor la importancia de la promoción y mejora continua de todos los destinos de la provincia.

Ahí es donde Quintanilla reclama más presencia alicantina en Valencia, para que «entiendan que, frente al impulso de cambiarnos, debemos convencerles de que nos tienen que entender tal y cómo somos. Algo que también debemos aplicarnos a nosotros mismos». Ha rechazado la idea del «problema de Alicante». Más bien al contrario, enfatizó: «Alicante es la solución».

Quintanilla hizo un repaso a las exigencias del empresariado que tiene que ver la necesidad de acometer las infraestructuras necesarias que nunca se terminan de ejecutar en la provincia; asegurar un sistema de financiación para la Generalitat Valenciana y un plan de inversiones en la provincia, que la saque del último lugar de España en los Presupuestos Generales, que reclamó con urgencia al Gobierno de España. Desde su punto de vista es imprescindible simplificar la burocracia al empresariado y suavizar la presión fiscal que no penalice el desarrollo de las empresas, en especial las pymes.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, apuntó ante los más de 230 empresarios reunidos que «estamos en el momento de Alicante», que debe entender que «esta tierra no tiene límite, ha demostrado que tiene liderazgo», gracias al empuje del sector empresarial. «La provincia de Alicante no buscaba un nuevo representante empresarial en Alicante, sino un líder empresarial», según indicó en referencia a César Quintanilla.

Mazón destacó el desarrollo de las obras del postrasvase Júcar-Vinalapó, y avanzó una segunda ley autonómica en materia de simplificación administrativa, que impulse nuevos proyectos empresariales, facilite la actividad económica y genera puestos de trabajo, en respuesta a la reclamación empresarial.