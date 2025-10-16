Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche Los descuentos, que terminan a última hora de este 16 de octubre, ascienden hasta el 15%

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 12:06 | Actualizado 12:17h.

Ryanair ha lanzado una oferta 'flash' para viajar a los destinos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche. Hasta medianoche de este jueves 16 de octubre se podrán comprar con un descuentos los billetes para volar a distintos destinos de temática navideña.

La aerolínea irlandesa ha lanzado un descuento del 15% bajo el nombre 'Clock Out, Check In!' para viajar entre el próximo 17 de octubre y el 18 de diciembre de 2025. La promoción terminará a partir de la medianoche de este jueves.

De esta manera los pasajeros podrán aprovechar para viajar a los destinos disponibles durante los últimos coletazos de la temporada alta en el aeropuerto de Alicante-Elche, así como a los aeropuertos a los que volará Ryanair durante el periodo invernal.

Así, a partir del 26 de octubre arrancará la temporada baja en el aeropuerto de Alicante-Elche con una gran apuesta de Ryanair, que basará 16 aviones y operará 79 rutas a 22 países, con diez conexiones nuevas una de ellas a un sitio que no estaba disponible desde hace más de una década.

Se trata de Bratislava, capital de Eslovaquia. Ryanair operará cuatro frecuencias semanales en esta conexión, que también contará con la presencia de la húngara Wizz Air. Entre las nuevas rutas de Ryanair que suma para la temporada baja, estas son ampliación del verano.

Y es que tras su buen comportamiento en la temporada alta, la compañía ha decidido extender el enlace a Bydgoszcz (Polonia) con dos frecuencias semanales, y a Linz y Salzburgo (Austria) ambas también con dos vuelos a la semana.

Destacan también la extensión de dos rutas a Suecia como son Estocolmo Västeras y Smaland, ambas con dos frecuencias semanales, o las dos conexiones con Reino Unido a Cardiff, que contará con tres vuelos, y a Aberdeen, con otros tres. Cierra la apuesta de Ryanair para esta temporada baja en el aeropuerto de Alicante-Elche la conexión con Lanzarote, con dos vuelos, y la ruta hacia la ciudad polaca de Rzeszow, también con dos conexiones semanales.