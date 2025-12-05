Las aerolíneas programan más de 1.220 vuelos en el aeropuerto de Alicante-Elche durante el puente de diciembre

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:55 | Actualizado 12:02h. Comenta Compartir

Las aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche han programado un buen puñado de vuelos de cara al puente de diciembre, que ha arrancado este viernes 5. Según fuentes de Aena, se esperan un total de 1.224 operaciones en la terminal de Alicante, tanto de salida como de entrada.

Se trata de un importante crecimiento respecto al anterior puente de diciembre. En el 2024 se registraron 1.086 operaciones, 138 vuelos menos que los que se operarán este año en Alicante. Se trata de un incremento de casi el 11,3% y que pondrá el broche de oro a un año histórico en el que las previsiones apuntan a los más de 20 millones de pasajeros anuales.

El aeropuerto de Alicante-Elche será el quinto de España con un mayor volumen de operaciones durante el puente de la Constitución. El día que más vuelos han programado las aerolíneas es este sábado 6 de diciembre, con 316, casi 50 más que el mismo día que el pasado año, que cayó viernes.

Este viernes se operarán 311 vuelos, por los 241 del pasado jueves 5 de diciembre del 2024. El domingo el número de operaciones aumentará hasta las 313, 26 más que en el 2024, mientras que el último día de este periodo de puente, el lunes 8 de diciembre, se operarán 284, una cifra ligeramente menor a la del pasado año ya que este 2025 ha caído entre semana el día, mientras que en el anterior puente fue domingo.

Temporada de invierno de récord

El aeropuerto de Alicante-Elche se encuentra inmerso en una temporada baja sin precedentes. Las aerolíneas han puesto a la venta más de 8,2 millones de asientos entre noviembre y el final de marzo, un 10,2% más que la oferta del anterior año.

En total la terminal alicantina desplegará 181 rutas, 12 más que el invierno anterior, a 118 aeropuertos repartidos en 29 países. Por primera vez la terminal contará con conexiones directas a tantos países, tres más que la última temporada baja. Las nuevas rutas a Europa Central y del Este como Bratislava, Belgrado o Chisinau (Moldavia) han impulsado la oferta del aeropuerto.

Europa aglutinará el grueso de las plazas, con unos 6,8 millones de asientos programados y 158 rutas, mientras que para España las aerolíneas han programado casi 1,1 millones de plazas (un 6,6% menos) para las 17 rutas que operarán en territorio nacional. En cuanto a África, se ofertarán 334.500 asientos en seis rutas distintas a países como Argelia y Marruecos, según datos de Aena.