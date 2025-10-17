Quintanilla asegura que el resultado de la OPA del BBVA al Sabadell «beneficia al empresariado de la provincia de Alicante» El presidente de Uepal celebra la decisión del accionariado y remarca la importancia de la diversificación del acceso a financiación

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 11:41 | Actualizado 11:55h.

El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), César Quintanilla, ha celebrado el resultado de la OPA del BBVA al Banco Sabadell, que finalmente ha fracasado al no alcanzar el porcentaje de apoyo suficiente por parte de los accionistas del banco catalán.

Quintanilla ha hecho especial hincapié en que esta decisión permite consolidar «un sistema financiero solvente pero diversificado y muy volcado en el sector empresarial» y asegura que este resultado «beneficia al empresariado de la provincia de Alicante».

El presidente de Uepal ha valorado que «hoy gana el sector productivo, el tejido empresarial y la libertad de mercado bancario que puede seguir siendo diversificado, que garantiza una oferta de acceso a la financiación». En este sentido ha defendido la robustez del sistema financiero español con empresas de la talla de BBVA y Banco Sabadell «entidades muy competitivas, necesarias ambas, grandes aliadas del empresariado español pueden seguir desarrollando nuevas inversiones y apuestas de crecimiento».

Desde su punto de vista, «no podemos leer la OPA como la derrota de nadie, sino como una victoria para la defensa de la competencia financiera y la protección del tejido empresarial de la provincia». Para Quintanilla la decisión evita la concentración bancaria que habría tenido «graves consecuencias para las pymes, empresas familiares y el comercio minorista de la Comunitat».

El presidente de Uepal ha recordado que la asociación presentó alegaciones formales a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) alertando de los riesgos de la fusión para la «diversidad financiera y el acceso al crédito». Para Quintanilla esta operación «habría reducido la competencia en el sector bancario, encarecido las condiciones crediticias y debilitado la capacidad de negociación de miles de pequeñas empresas».

La personación de UEPAL en el expediente de la CNMC permitió incorporar la voz del empresariado alicantino en el proceso de deliberación. En su escrito, la entidad advertía que la posición dominante que asumiría el BBVA tras la fusión podría generar efectos negativos a corto, medio y largo plazo, especialmente en zonas donde la entidad resultante concentraría gran parte del mercado financiero.

«El rechazo a esta operación es una buena noticia para la economía real, para las pymes que sostienen el empleo y para los consumidores que necesitan opciones bancarias diversas», ha concluido Quintanilla, quien también instó a seguir vigilantes ante futuras iniciativas que puedan poner en riesgo la competencia y la equidad financiera.