Barcala confía en que el triunfo del Sabadell en la OPA refuerce el empleo y traiga más oficinas a Alicante

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 09:55 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

Tras el fracaso del BBVA en su objetivo de seguir adelante con el proceso de compra del Banco Sabadell, el culebrón de la OPA se ha dado por finalizado. Tan solo el 25,33% de las acciones de la entidad bancaria catalana sobre la que se dirigía la OPA han respondido «favorablemente». El rotundo rechazo de los accionistas del Sabadell ha hecho que la oferta «quede sin efecto», tal y como ha compartido este jueves a última hora la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV).

Las primeras reacciones no han tardado en llegar y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha hablado del «fracaso» de la oferta pública de adquisición, a la que siempre se opuso tanto él como el resto de figuras políticas y el empresariado alicantino por el arraigo del Banco Sabadell en la ciudad y la provincia. La entidad bancaria tenía su sede social en Alicante, aunque hace más de un año decidió regresar a Cataluña para hacerse fuerte en pleno proceso de compra del BBVA.

Una decisión que no gustó a la sociedad alicantina, pero que entendió por el momento de la situación. Ahora, casi dos años después del culebrón, el alcalde de Alicante se centra en lo que negociaron por aquel entonces con la entidad bancaria. En este sentido Barcala ha insistido en que la negativa de esta compra «tiene que tener como consecuencia ineludible una mayor estabilidad para las oficinas bancarias del Banco Sabadell en Alicante, y por tanto una mayor protección de los empleos».

El alcalde ha recalcado que tras el cese de esta operación «no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal de la entidad bancaria, que fue uno de los requisitos que exigimos en su momento». El primer edil pide también que hayan «más oficinas y más trato presencial en las sucursales bancarias».

Barcala confía en que, una vez terminado el culebrón de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, este último «cumpla su decisión anunciada durante la negociación de la OPA de reforzar su compromiso con Alicante y con un mayor apego al territorio», por lo que Barcala pide «más apoyo a la inversión y a la atención al cliente».

Comunicado del Sabadell

El propio Banco Sabadell ha emitido un comunicado a última hora del jueves en el que agradece a los accionistas, empleados, clientes y a la sociedad «el apoyo mostrado en el último año y medio a la continuidad de la entidad en solitario» y vuelve a recalcar que ambos bancos «generan más valor por separado que juntos».

El consejero delegado del Sabadell ha explicado que «vamos a seguir creciendo en los próximos años, vamos a elevar nuestra rentabilidad al 16% en 2027, y continuaremos con un fuerte ritmo de generación de capital que nos permitirá remunerar con 6.450 millones de euros a nuestros accionistas hasta 2027, equivalente al 40% del valor actual del banco».