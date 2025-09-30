El puerto de Alicante instalará una megaplanta frigorífica para conservar frutas y verduras La infraestructura se proyecta con hasta 5.000 metros cuadrados para dar servicio al sector

El puerto de Alicante tiene previsto construir una megaplanta frigorífica, de hasta 5.000 metros cuadrados, para conservar frutas y verduras. Con ello pretende dar servicio al sector agroalimentario, uno de los más dinámicos de la provincia.

La instalación de esta gran nave frigorífica se establecerá en dos fases, según ha avanzado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, durante su participación en la feria Fruit Attraction de Madrid.

De este modo, el puerto de Alicante ha reservado una superficie terrestre de 3.000 metros cuadrados para construir esta nave frigorífica, la cual se podrá ampliar en una segunda fase con 2.000 metros más, convirtiéndose así en una megaplanta.

Con ello se pretende «mejorar el servicio que ofrecemos a un sector tan importante para nuestra provincia y para reforzar la competitividad del puerto», ha resaltado Rodríguez. Y es que Alicante ha aumentado hasta un 25% las exportaciones de frutas y frutos secos, mientras las operaciones de legumbres y hortalizas se sitúan en 290 millones de euros.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha detallado que se realizará «próximamente» una consulta preliminar al mercado sobre este proyecto de megaplanta frigorífica, «en el que se primará la sostenibilidad y la eficiencia energética con la incorporación de renovables y en el que se quiere dar participación a todos los agentes de la cadena logística del frío».

Participación en Fruit Attraction

El puerto de Alicante participa por primera vez en Fruit Attraction con un stand propio, bajo el paraguas de Puertos del Estado. En esta edición la organización ha dedicado un área al sector de la logística.

Durante estos días, el puerto de Alicante da a conocer sus ventajas en Madrid: «conectado a las principales rutas marítimas internacionales y con excelentes accesos por carretera y ferrocarril, el puerto de Alicante representa una plataforma logística de referencia, competitiva y con un fuerte compromiso con la sostenibilidad».