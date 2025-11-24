Un nuevo crucero saldrá desde Alicante a partir de abril del 2026 La nueva ruta inicia su recorrido en el puerto alicantino y visita buena parte del Mediterráneo: La Spezia, Roma, Marsella y Palma

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:08

Alicante está cada vez más considerada como destino y salida en el sector de los cruceros. El puerto recibe cada vez más barcos llenos de turistas, que desembarcan para estar unas pocas horas en la capital. El 2025 concluirá como un año récord en llegada de cruceros, con la arribada de 104 con 250.000 cruceristas y más de 64 millones de impacto económico, según los cálculos de la Asociación de Cruceristas. Y para el 2026 será aún mejor con 114 escalas y 300.000 pasajeros

El gasto medio por escala de un crucerista en Alicante asciende a 80,18 euros. Pero es más interesante la salida de cruceros desde el puerto de la ciudad, puesto que al desembolso en hostelería se le suma, al menos, una noche en hotel o alojamiento. El importe se multiplica hasta los 319,36 euros en el caso de los que parten del puerto base de la ciudad. Aquí ya hay una base de cruceros, además de otros que parten desde los muelles capitalinos. En total, fueron 20 en 2024, a los que hay que añadir una nueva ruta que partirá desde Alicante a partir de abril de 2026.

Y es que Costa Cruceros refuerza su apuesta con la llegada del 'Costa Pacifica', que a partir del 15 de abril de 2026 ofrecerá embarques y desembarques alternos desde Alicante y Valencia.

La propuesta permitirá a los viajeros disfrutar de un itinerario de 8 días embarcando y desembarcando directamente en Alicante o Valencia según la semana de salida. Con destinos emblemáticos del Mediterráneo y sin necesidad de vuelos, «la experiencia se vuelve aún más accesible», resaltan desde la compañía. Además, Costa Cruceros ofrecerá autobuses gratis a Valencia cuando el embarque o desembarque se realice en Alicante, y viceversa, facilitando la conectividad entre ambos puertos.

La ruta

El itinerario del Costa Pacifica ofrece una selección de destinos mediterráneos que combinan cultura, historia y estilo de vida: desde Alicante parte hasta la monumental Roma, pasando por La Spezia, Savona, Marsella y Palma. «Cada escala ofrece una experiencia diferente, pensada para disfrutar del ritmo y la vitalidad del sur de Europa», indican.

El 'Costa Pacifica' «combina el espíritu alegre de la música con la elegancia del diseño italiano», afirma la compañía. Restaurantes llenos de sabor, espectáculos en vivo, piscinas panorámicas y un spa con vistas al mar crean un escenario perfecto para relajarse y disfrutar del viaje. El diseño sonoro del barco, presente en cada cubierta, acompaña al pasajero y aporta un toque distintivo durante toda la travesía.