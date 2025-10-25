Histórico estreno en Alicante de uno de los mayores megacruceros del mundo con 5.400 pasajeros El 'Allure of the Seas' atracará el martes por primera vez en el puerto | Doble escala con el ultralujoso 'Emerald Sakara', con solo cien viajeros

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 25 de octubre 2025, 11:48

El aeropuerto de Alicante-Elche es la principal puerta de entrada a la provincia del turismo, especialmente extranjero. Las instalaciones de Aena conectan Alicante con 181 destinos en su temporada de invierno. Pero el puerto de Alicante está, cada vez más, volcado con el negocio de los cruceros, que ejercicio tras ejercicio bate límites, como el aeropuerto.

De hecho, está previsto un año récord de cruceros en Alicante en 2025, con más de 250.000 cruceristas llegando a la ciudad (con el objetivo de llegar a los 300.000 pasajeros en 2026) y hasta 104 escalas de buques en la terminal. Todo ello producirá un impacto económico de unos 65 millones de euros en la ciudad.

En este recorrido, de vez en cuando, se produce un hito. Es que lo que sucederá la próxima semana en el puerto de Alicante. Más de 9.200 pasajeros atracarán en los muelles en las cinco escalas previstas, de las que destaca el 'Allure of the Seas' el próximo martes.

Se trata de uno de los cruceros más grandes del mundo, con 5.400 pasajeros a bordo. Es la primera vez que este megacrucero llega a Alicante, lo que supone todo un acontecimiento para la ciudad.

El 'Allure of the seas', propiedad de Royal Caribbean, acaba de sufrir a principios de 2025 una profunda remodelación en los astilleros de Cádiz, donde se han invertido 100 millones de dólares. Las características del megacrucero dan una idea de su dimensión: con capacidad para 5.400 pasajeros, tiene tres toboganes acuáticos; el anfiteatro flotante más grande del mundo; 35 restaurantes y un sinfín de atracciones como pista de hielo, un campo de batallas láser y hasta un simulador de surf.

En definitiva, toda una ciudad flotante que atracará durante diez horas en Alicanet y cuyo pasaje invadirá la ciudad durante una jornada. Pero no será el único hito que sucederá el martes en el puerto de Alicante.

El destino o la causalidad han querido que el mismo día atraque otro crucero con un concepto totalmente distinto. Y es que, mientras el 'Allure of the seas' impresiona por sus dimensiones, el principal encanto del 'Emerald Sakara' sea justo el contrario. Aquí prima la exclusividad, con solo un centenar de privilegiados, es uno de los barcos más lujosos del mundo.

Dispone de 50 camarotes de lujo, la mayoría con balcón, En cuanto al ocio, ofrece un spa y servicios personalizados gastronómicos. Una oferta de lujo que complementa el turismo masivo de su compañero de muelle en Alicante.