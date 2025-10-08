Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Mercalicante premia la innovación en el sector agrolimentario

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:01

Mercalicante ha convocado la tercera edición de los Premios Agroinnova, unos galardones que tienen como objetivo potenciar la innovación, fomentar la colaboración empresarial y contribuir a un desarrollo más sostenible del sector agroalimentario. Esta iniciativa consolida el compromiso del clúster con el impulso de nuevas ideas y soluciones que mejoren la eficiencia, competitividad y resiliencia de la cadena de valor agroalimentaria.

En la tercera edición de estos premios, podrán participar todas las empresas del sector agroalimentario que desarrollen su actividad en alguno de los ámbitos clave para el futuro del sector. Los proyectos presentados serán evaluados por un jurado experto en innovación y tecnología aplicada al sector agroalimentario, que valorarán las candidaturas en base a cinco criterios: innovación y originalidad, impacto y aplicabilidad en el mercado, sostenibilidad y productividad, potencial de crecimiento y escalabilidad, y colaboración y sinergias empresariales.

Como en ediciones anteriores, se concederán tres galardones dotados con 2.000, 1.000 y 500 euros, respectivamente. Además, el jurado podrá otorgar menciones especiales a aquellos proyectos que destaquen por su enfoque innovador o su contribución a la mejora de la cadena de valor.

¿Cómo participar en los premios?

Las empresas interesadas en participar deberán cumplimentar el formulario de solicitud disponible en la web de Mercalicante (www.mercalicante.com) y remitirlo junto con la documentación requerida al correo electrónico merca@mercalicante.com, antes del 20 de noviembre de 2025. La entrega de premios tendrá lugar durante el mes de diciembre.

La directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha señalado que «la innovación es uno de los motores clave para asegurar la evolución y sostenibilidad del sector agroalimentario. Con estos premios queremos seguir apoyando a aquellas empresas que están desarrollando proyectos con impacto real, soluciones tecnológicas y propuestas que elevan la calidad, eficiencia y responsabilidad ambiental de toda la cadena agroalimentaria».

