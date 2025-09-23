Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente La Federació reclama al Ayuntamiento aumentar las subvenciones de Hogueras para hacer frente a la subida de categorías
Cata de cervezas de bienvenida de Activando. TA

Mercalicante sigue en expansión con la llegada de Activando

La empresa, dedicada a la externalización de tareas del sector de la hostelería, ha instalado sus oficinas centrales en el clúster alimentario

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:51

Mercalicante continúa con su expansión y suma una nueva empresa. Tras su reciente anuncio del inicio de la adjudicación de plazas para su nueva nave de más de 5.500 metros cuadrados, la empresa Activando ha decidido instalar sus oficinas centrales en el local bajo de la nave 2, así como un módulo adicional para su operativa diaria dentro del mismo recinto.

Esta firma se especializa en servicios de externalización de personal vinculado a los canales de hostelería, restaurancio y alimentación, así como en consultoría de cazatalentos y procesos de selección para empresas del sector. Su decisión de instalarse en el parque alimentario responde «a una estrategia de cercanía con sus clientes y colaboradores».

La directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha valorado positivamente la incorporación de nuevas empresas al recinto y «del creciente interés que despierta en las compañías». En este sentido Mejía ha subrayado que cada vez más firmas del sector de la hostelería apuestan por Mercalicante.

«Esta tendencia se alinea con la reciente ampliación del recinto y la aprobación del pliego que permitirá licitar más de 5.500 metros cuadrados de nave, generando nuevas oportunidades para las empresas alimentarias y logísticas que buscan crecer desde un entorno competitivo y bien conectado», ha remarcado la directora general.

Como parte de la llegada de la firma, Activando ha organizado junto con Beers and Beers y Mercalicante una cata profesional de cervezas donde han participado 25 establecimeintos hosteleros. Esta iniciativa se enmarca dentro del objetivo compartido de Mercalicante y Activando de apoyar al sector hostelero local y generar oportunidades comerciales para los negocios vinculados al canal.

