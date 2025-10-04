Alicante impulsa la modernización de sus áreas empresariales con nuevas inversiones en tres polígonos La Junta de Gobierno convoca los concursos para acometer actuaciones de asfaltado, renovación de jardinería e instalación de cámaras de seguridad

Imagen de archivo del alcalde Luis Barcala con los representantes de las EGM de las principales áreas industriales de Alicante.

Alicante Sábado, 4 de octubre 2025

La Junta de Gobierno convoca los concursos para acometer actuaciones de asfaltado, renovación de jardinería e instalación de cámaras de seguridad por cerca de un millón de euros aportados por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

El Ayuntamiento ha recabado del organismo autonómico más de 2,1 millones para financiar reformas y actuaciones de innovación en las principales áreas industriales de la ciudad para el bienio 2025/26

El Ayuntamiento de Alicante ha acordado este jueves en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno convocar los concursos públicos para acometer actuaciones de asfaltado, mejora de la jardinería e instalación de cámaras de seguridad en las áreas empresariales de Las Atalayas, Ocaña Avanza y Aguamarga, con un presupuesto cercano al millón de euros con financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

El Consistorio, a través de Impulsalicante -la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social- ha conseguido para este 2025-26 ayudas del Ivace por importe de 2.152.706 euros para financiar actuaciones con carácter bianual de mejora e innovación de las cinco principales áreas industriales y enclaves tecnológicos de la ciudad como son: Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga, Llano del Espartal (Ocaña Avanza), Zona de Influencia de Mercalicante. Estas subvenciones alcanzan el 89% de las cantidades solicitadas por importe de 2.424.280,64 euros.

La Junta de Gobierno ha acordado convocar los concursos para la mejora de la iluminación urbana, instalación de cámaras de vigilancia y seguridad, adecuación de zonas verdes, mobiliario urbano, zonas deportivas y señalética de calles del área industrial del Llano del Espartal (EGM Ocaña Avanza) por importe de 578.597 euros, con una subvención del IVACE de 469.999,96 euros (81%), asumiendo el resto 108.507,05 euros el consistorio alicantino.

También se impulsa en el área industrial de Aguamarga el concurso público para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia por importe de 150.000 euros, con aportación de 120.000 euros del IVACE y 30.000 de fondos municipales, al igual que también el concurso para acometer el proyecto de refuerzo del firme de calzada en las calles Dólar y Marco del área industrial de Las Atalayas, por 150.000 euros con fondos autonómicos del IVACE.

Los proyectos que se pretenden llevar a cabo con estas ayudas son la construcción de un centro polivalente con espacios para reuniones, formación y servicios de oficina o adicionales al servicio de las empresas en el Pla de la Vallonga con 465,588 euros de subvención de los 545.684 euros solicitados al IVACE (el 85%), cofinanciado por el Ayuntamiento;

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha señalado que «el Ayuntamiento de Alicante viene trabajando en la mejora y modernización de los 10 espacios empresariales y de innovación existentes en la ciudad mediante un Plan Plurianual de Inversiones coordinado con los Entes de Gestión y Modernización (EGM) y asociaciones empresariales de cada área«.

El desarrollo de este plan y sus diferentes proyectos viene liderado por Impulsalicante (La Agencia Local de Desarrollo, Económico y Social) y la concejalía de Empleo y Fomento, en coordinación con las concejalías de Infraestructuras, Movilidad Urbana y Urbanismo; además, de con las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de las áreas implicadas con el objeto de llevar a cabo esta solicitud y avanzar en la redacción de los proyectos, su licitación y ejecución.