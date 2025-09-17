Luz verde al alquiler de la nueva nave de 5.512 m2 en Mercalicante El Consejo de Administración aprueba el pliego de la licitación para adjudicar los espacios de este edificio a distintas empresas

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

Mercalicante sigue dando pasos en su ampliación hacia el este del recinto agroalimentario con los 19.500 m2 de suelo que recientemente ha incorporado. El Consejo de Administración del clúster alicantino ha aprobado el pliego para la próxima licitación para el alquiler de la nave ya existente en dichos terrenos.

El espacio de 5.521 metros cuadrados se dividirá en varios lotes, que se adjudicarán en concurso. Esta nave, de uso industrial y equipada con muelles, se destinará a las empresas del sector alimentario en general, incluidas aquellas dedicadas a la logística del sector.

El nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad operativa de Mercalicante y ofrecer sitio a empresas interesadas en incorporarse al clúster. Además, el desarrollo del entorno incluirá zonas destinadas a aparcamientos para vehículos de gran tonelaje, mejorando así los servicios para operadores actuales y futuros.

En paralelo al proceso de licitación, se ha previsto un plan de inversiones que se ejecutará de manera escalonada. Estas actuaciones incluirán desde la señalización y vallado del perímetro y mejoras en la instalación eléctrica hasta actuaciones de mantenimiento en la cubierta, entre otras intervenciones necesarias para adecuar los espacios a las necesidades del sector agroalimentario y garantizar su operatividad.

La directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha insistido en que la nueva fase «responde a la necesidad de dar solución a la alta ocupación del recinto y a la demnada creciente de espacio». En este sentido Mejía ha destacado que la operación permite «desarrollar el compromiso con el sector agroalimentario, generamos valor añadido para las empresas instaladas y fomentamos la llegada de nuevas inversiones».

El Consejo de Administración también ha aprobado la adjudicación del servicio de vigilancia y auxiliares, dos aspectos esenciales en el funcionamiento de Mercalicante, ya que garantizan tanto la seguridad de todo el recinto como el control de accesos al parque alimentario. Estos servicios constituyen un valor muy relevante para las empresas instaladas en el recinto, puesto que aseguran un entorno protegido las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Temas

Mercalicante