Tren de JSV con el que moverá mercancías. JSV

JSV operará dos trenes semanales entre Madrid y el puerto de Alicante para mover mercancías

De esta manera conectará la terminal de Fuenlabrada con sus rutas marítimas a Turquía y Canarias que parten desde la dársena alicantina

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:23

La empresa logística JSV, con terminal en el puerto de Alicante, comenzará a operar dos trenes semanales entre Madrid y la dársena alicantina para mover mercancías. Así, conectará la capital de España con sus rutas marítimas hacia Turquía y Canarias, que parten desde la ciudad alicantina.

El aumento de frecuencias de trenes llega después de que el pasado julio el grupo anunciase la reconfiguración de este servicio de la mano de ATHOS Rail, con el que se ofrecen nuevos horarios y una reducción de emisiones del 75% respecto al camión al ser trenes eléctricos casi en su totalidad.

Con este servicio JSV busca reforzar sus conexiones multimodales y apuesta por el ferrocarril, ya que cuenta con el HUB portuario en Alicante. Este tren enlazará directamente con la terminal portuaria y permitirá unir las líneas marítimas a Canarias y la ultrarrápida a Turquía con la capital de España. Las mercancías llegarán de Fuenlabrada por tren y podrán cargarse en los buques, así como en sentido contrario.

Con la reconfiguración de este tráfico, el Grupo JSV ha buscado mejorar el servicio y reducir aún más la huella de carbono. Se trata de un tráfico ferroviario privado que opera, en Madrid, en la terminal de Fuenlabrada, con más servicios y horario más amplio y en la propia terminal portuaria del grupo en Alicante.

Este tren circula la mayor parte del trayecto alimentado mediante corriente, a través de catenaria, lo que supone aún una mayor reducción de emisiones: en torno a un 75% con respecto al transporte por carretera. Desde la empresa informan que se plantean reactivar la conexión Miranda del Ebro-Alicante en el último trimestre del año.

