La Generalitat trata de blindar a los ganaderos alicantinos frente a la peste porcina: más caza de jabalíes y 9 millones en ayudas para bioseguridad Las consellerias de Agricultura y Medioambiente desarrollan una estrategia conjunta de prevención para evitar futuros casos | El sector reclama mayor vigilancia en zonas sensibles como las carreteras nacionales o la AP-7

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:23 | Actualizado 16:24h.

La Generalitat ha desplegado un amplio dispositivo de prevención para evitar contagios de peste porcina en las granjas de la Comunitat. Desde la conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la de Medioambiente se encuentran monitorizando la situación y están tomando medidas, cada una en su ámbito.

Así, desde el área que dirige Martínez Mus se han reunido con la Federación de Caza para subvencionar estas prácticas de control de los jabalíes salvajes en entornos sensibles, como puede ser la frontera de Cataluña o zonas cercanas a explotaciones porcinas de Alicante y el resto del territorio autonómico.

Además, mantiene un dispositivo de vigilancia por la AP-7 para localizar estos animales y evitar que entren en contacto con, por ejemplo, camiones de transporte. Por el lado de Agricultura, el conseller Miguel Barrachina ha anunciado la ampliación de las ayudas a medidas de bioseguridad hasta los 9 millones de euros.

Este paquete se puede solicitar por parte de los ganaderos para reforzar vallados, construir vados desinfectantes o habilitar espacios de ducha obligatoria y desinfección en las granjas porcinas, espacios que ha calificado de «obligatorios». Barrachina ha animado a los 900 ganaderos de la Comunitat a que sigan haciendo «igual de bien su trabajo y que extremen la vigilancia solicitando estas ayudas».

Se trata de medidas preventivas que todavía no son suficientes para muchos ganaderos. Desde La Unió han solicitado a la Generalitat incrementar la vigilancia en los entornos de la AP-7, pero también en carreteras como la N-340 o la N-332, por donde circulan camiones de ganado y transportistas, rutas que son «de igual o mayor riesgo». Así, también piden extremar los controles en las salidas y zonas de influencia de aeropuertos y puertos comerciales, «que también tiene que formar parte del dispositivo de vigilancia reforzada».

Del mismo modo insta a que la Generalitat solicite al Ministerio de Agricultura, la inclusión exprés de la peste porcina dentro de las coberturas de los seguros agrarios, dada la gravedad y el impacto económico potencial de la enfermedad.