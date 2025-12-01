Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Varios ejemplares de jabalíes. GVA

La provincia de Alicante activa la alerta preventiva tras detectar casos de peste porcina en Cataluña

La Generalitat ha puesto en marcha medidas para optimizar la vigilancia y reducir la población de jabalíes en las zonas de mayor riesgo

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:43

Comenta

La detección de los primeros casos de peste porcina en Cataluña han hecho saltar las alarmas en la provincia de Alicante y el resto de la Comunitat. La Generalitat ha activado un plan de medidas preventivas para optimizar la vigilancia y reducir la población de jabalíes en las zonas de mayor riesgo.

Sobre dichas zonas, desde el Consell señalan que son «aquellos puntos considerados sensibles para la posible propagación de la enfermedad». En este sentido, se habilitará una partida extraordinaria para reducir la población de jabalíes en las zonas donde existe «sobreabundancia».

Es el caso del entorno de la AP-7, donde se centrará especial atención en estas medidas preventivas, ya que se considera una de las potenciales vías de propagación, según explican fuentes de la Generalitat.

El operativo de prevención ante la peste porcina ha sido acordado entre la Vicepresidencia Segunda de la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, y el sector de la caza.

Reunión entre Medio Ambiente y la Federación de Caza de la Comunitat. GVA

De este modo, las tres partes buscan reforzar las medidas de prevención y vigilancia en la provincia de Alicante y el resto de la Comunitat, tal y como ha quedado reflejado este lunes durante una reunión entre Medio Ambiente y la Federación de Caza autonómica con el fin de coordinar actuaciones.

Mientras, la Conselleria de Agricultura -competente en sanidad animal- mantiene una comunicación permanente con los Servicios Veterinarios Oficiales para asegurar la implantación de todas las medidas de prevención necesarias y extremar las precauciones en explotaciones ganaderas.

Más reuniones contra la peste porcina

La Generalitat, a través de estas áreas, están programando reuniones con el sector ganadero, los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y las empresas integradoras para reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Desde la Administración reiteran, asimismo, su compromiso con la protección de la sanidad animal y con la defensa del sector ganadero, así como con la preservación del medio natural, haciendo un llamamiento a la colaboración de todos los agentes implicados para mantener la Comunitat libre de esta enfermedad.

Es importante recordar que la peste porcina no es una patología transmisible a los seres humanos, por lo que no existe riesgo de contagio ni por el contacto directo con animales ni por el consumo de sus productos.

