Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento
Expositor de motocicletas, este fin de semana en IFA. TA

Firauto y Sobre2Ruedas aumentan un 36% las compraventas de coches y motos respecto a la edición de abril en IFA

Más de 2.500 operaciones se cerraron el fin de semana, con un impacto superior a los 50 millones de euros

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

La 54ª edición de Firauto y la 22ª edición de Sobre2Ruedas han concluido este domingo con una excelente respuesta del público, alcanzando los 41.000 visitantes durante el fin de semana. Estas cifras suponen un incremento del 10% respecto a la edición de noviembre de 2024 y un 36% más que la celebrada en abril de 2025. De esta forma, confirma la tendencia ascendente del certamen y «el interés que continúa generando entre aficionados, compradores y profesionales del motor», indican desde la entidad.

Los dos pabellones de IFA – Fira Alacant han reunido una amplia representación de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión, así como motocicletas, equipamiento y servicios especializados. El ritmo de asistencia, la actividad comercial y el volumen de contactos realizados han sido valorados muy positivamente por los expositores, que destacan «el dinamismo y la calidad del público asistente».

El balance de esta edición ha sido «espectacular», con más de 2.500 operaciones de compraventa de automóviles y motocicletas cerradas, lo que ha generado un impacto económico superior a los 50 millones de euros. El director general de IFA–Fira Alacant, Alejandro Morant, se ha mostrado muy satisfecho con los resultados, destacando que «se ha constatado que el sector del automóvil es imprescindible para los ciudadanos y necesario para su día a día».

Además, IFA – Fira Alacant ya mira al futuro con optimismo, trabajando en la preparación de nuevos eventos que permitan maximizar el potencial de sus renovadas instalaciones. Según ha señalado Morant, «Fira Alacant tiene un magnífico futuro, aunque es imprescindible que se urbanice el entorno, se mejore el transporte público y se creen servicios hoteleros y de restauración alrededor».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El próximo evento será Expomascotas, un fin de semana repleto de actividades para los amantes de los animales, con la participación de más de 60 expositores y cientos de artículos y productos para mascotas, la Exposición Nacional e Internacional Canina organizada por la Sociedad Canina de Alicante, el VI Salón de la Adopción, y exhibiciones de obediencia y adiestramiento canino, entre otras propuestas.

Y para finalizar el año y comenzar el siguiente, llegará la esperada Exponadal, la feria de ocio infantil y juvenil en la que IFA – Fira Alacant ofrecerá «el mejor plan para esta Navidad» en sus dos pabellones, con más de 20 atracciones y decenas de actividades de entretenimiento pensadas para las familias. Por un precio muy accesible, los visitantes podrán disfrutar «SIN LÍMITE» de cada una de las atracciones y actividades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet activa la alerta amarilla este lunes en la provincia de Alicante
  2. 2 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  3. 3 La plaza del Ayuntamiento de Alicante se vuelve peatonal para siempre: así cambia el corazón de la ciudad
  4. 4 Los primeros copos de nieve asoman en las montañas de un municipio de Alicante
  5. 5 Un coche arde en plena carretera N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás
  6. 6 Roba el aire acondicionado de un colegio de Alicante y deja su documento de identidad como pista
  7. 7 ¡Aviso a pasajeros! El Tram de Alicante corta el servicio en estas cinco paradas por obras en las vías
  8. 8 Muere una mujer en un accidente de tráfico en Sax
  9. 9 Huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid durante el Black Friday y el puente de diciembre
  10. 10 Detenido por conducir un camión sin carné ni papeles en El Campello y la empresa se expone a una multa de hasta 100.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Firauto y Sobre2Ruedas aumentan un 36% las compraventas de coches y motos respecto a la edición de abril en IFA

Firauto y Sobre2Ruedas aumentan un 36% las compraventas de coches y motos respecto a la edición de abril en IFA