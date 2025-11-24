Firauto y Sobre2Ruedas aumentan un 36% las compraventas de coches y motos respecto a la edición de abril en IFA Más de 2.500 operaciones se cerraron el fin de semana, con un impacto superior a los 50 millones de euros

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:55

La 54ª edición de Firauto y la 22ª edición de Sobre2Ruedas han concluido este domingo con una excelente respuesta del público, alcanzando los 41.000 visitantes durante el fin de semana. Estas cifras suponen un incremento del 10% respecto a la edición de noviembre de 2024 y un 36% más que la celebrada en abril de 2025. De esta forma, confirma la tendencia ascendente del certamen y «el interés que continúa generando entre aficionados, compradores y profesionales del motor», indican desde la entidad.

Los dos pabellones de IFA – Fira Alacant han reunido una amplia representación de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión, así como motocicletas, equipamiento y servicios especializados. El ritmo de asistencia, la actividad comercial y el volumen de contactos realizados han sido valorados muy positivamente por los expositores, que destacan «el dinamismo y la calidad del público asistente».

El balance de esta edición ha sido «espectacular», con más de 2.500 operaciones de compraventa de automóviles y motocicletas cerradas, lo que ha generado un impacto económico superior a los 50 millones de euros. El director general de IFA–Fira Alacant, Alejandro Morant, se ha mostrado muy satisfecho con los resultados, destacando que «se ha constatado que el sector del automóvil es imprescindible para los ciudadanos y necesario para su día a día».

Además, IFA – Fira Alacant ya mira al futuro con optimismo, trabajando en la preparación de nuevos eventos que permitan maximizar el potencial de sus renovadas instalaciones. Según ha señalado Morant, «Fira Alacant tiene un magnífico futuro, aunque es imprescindible que se urbanice el entorno, se mejore el transporte público y se creen servicios hoteleros y de restauración alrededor».

El próximo evento será Expomascotas, un fin de semana repleto de actividades para los amantes de los animales, con la participación de más de 60 expositores y cientos de artículos y productos para mascotas, la Exposición Nacional e Internacional Canina organizada por la Sociedad Canina de Alicante, el VI Salón de la Adopción, y exhibiciones de obediencia y adiestramiento canino, entre otras propuestas.

Y para finalizar el año y comenzar el siguiente, llegará la esperada Exponadal, la feria de ocio infantil y juvenil en la que IFA – Fira Alacant ofrecerá «el mejor plan para esta Navidad» en sus dos pabellones, con más de 20 atracciones y decenas de actividades de entretenimiento pensadas para las familias. Por un precio muy accesible, los visitantes podrán disfrutar «SIN LÍMITE» de cada una de las atracciones y actividades.

