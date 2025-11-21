Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Edición de Firauto y Sobre2Ruedas. IFA

La gran feria del motor de Alicante abre sus puertas en IFA

Firauto y Sobre2Ruedas estará abierta al público desde este viernes 21 al domingo 23 de noviembre

O. Bartual

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

La gran feria del motor ha abierto sus puertas esta viernes 21 de noviembre en IFA-Fira Alacant. La 54ª edición de Firauto y la 22ª edición de Sobre2Ruedas han echado a rodar esta mañana y estarán abiertas al público hasta el próximo domingo 23 de noviembre.

El acto ha contado con la presencia del Jerónimo Mora Pascual, secretario autonómico de Innovación de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; Tomás García Lloret, Comandante 2º Jefe de Operaciones de la Guardia Civil de Alicante; Carlos de Juan Carrillo, concejal de Movilidad Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Alicante; y de Alejandro Morant Climent, director general de IFA-Fira Alacant.

Morant ha subrayado que esta edición «vuelve a demostrar que Firauto y Sobre2Ruedas son una herramienta clave para impulsar el sector del motor y fortalecer su actividad en la provincia». Tras la recepción de las autoridades se ha llevado a cabo el tradicional corte de cinta y la posterior visita al certamen.

En total la feria se extiende en 31.200 metros cuadrados de superficie expositiva y presenta una de las mayores muestras de vehículos nuevos, de kilómetro cero, ocasión, motocicletas y equipamiento de la provincia de Alicante.

El horario de ambas ferias será ininterrumpido de 10 a 21 horas y las entradas pueden adquirirse en la taquilla física, así como en la web de IFA, con un precio general de siete euros y reducido por cinco euros mediante el bono descuento disponible en la página web y las redes sociales oficiales. Los menores de 12 años acompañados podrán acceder de forma gratuita.

Con esta nueva edición el recinto ferial refuerza su papel como espacio de referencia para el sector del motor y como motor económico para la provincia.

