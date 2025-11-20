Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre
Exposición de coches en IFA. TA

IFA se convierte este fin de semana en el mayor expositor de motor en la provincia de Alicante

La cita permite al público descubrir, comparar y elegir entre una amplia oferta del motor

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:04

IFA–Fira Alacant acogerá este fin se convertirá en la mayor oferta del motor de la provincia. La 54ª edición de Firauto y la 22ª edición de Sobre 2 Ruedas, que se celebrarán del 21 al 23 de noviembre, permitirán a los visitantes ver, comparar y valorar una amplia gama de vehículos en un único espacio, con el asesoramiento directo de profesionales del sector.

Ambas ferias ocuparán la totalidad de los 31.200 metros cuadrados expositivos del recinto y ofrecerán una de las mayores propuestas de vehículos nuevos, ocasión y motocicletas de la provincia. Alejandro Morant, director general de IFA – Fira Alacant, ha afirmado que «Firauto y Sobre 2 Ruedas continúan creciendo y consolidándose como un punto de encuentro imprescindible para el sector».

El certamen abrirá sus puertas de 10 a 21 horas, de manera ininterrumpida durante los tres días de feria.

Las entradas se pueden adquirir a través de la taquilla web de IFA–Fira Alacant. El precio general es de 7 euros, y los visitantes podrán acceder por 5 euros presentando el bono descuento, disponible en las redes sociales oficiales y en la página web del recinto ferial. Los menores de 12 años acompañados podrán acceder de forma gratuita.

Durante los tres días de certamen, los dos pabellones presentarán una amplia exposición de vehículos y marcas, pensada para facilitar al visitante la comparación y selección del automóvil o motocicleta que mejor se adapte a sus necesidades. Firauto y Sobre2Ruedas contarán con la presencia de marcas punteras del mercado, que acercarán al público sus últimas novedades en modelos y tecnologías, así como una destacada representación de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión.

Marcas presentes

En el área de automoción estarán presentes 46 marcas como Audi, BMW, BYD, Cenntro, Citroën, Cupra, Dacia, DFSK Seres, DS, Ebro, EVO, Ford, Foton Pick Up, Honda Automóviles, Hyundai, Jaecoo, Jaguar, KGM, Kia, Land Rover, Leap Motor, Lexus, Link Co, Livan, Maxus, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Seres, Škoda, Subaru, Suzuki, SWM, Toyota, Volkswagen, Volvo y Xev.

En el área de las dos ruedas, los visitantes encontrarán motocicletas, scooters y equipamiento especializado, con 48 marcas como Ducati, Aixam, Aprilia, Aricc, Benelli, Beta, BMW motos, CF Motos, Cyclone, Felo, Gas Gas, Honda Motos, Horwin, Indian Motorcycles, Kawasaki, Keeway, Kove, KTM, Kymco, Letbe, Macbor, MBP, Mega Minauto, Moto Guzzi, Nerua, Next, Peugeot, Piaggio, Polaris, QJmotor, Rieju, Royal Enfield, Salvetec, Segway, Silence, Super Soco, Suzuki, SYM, Triumph, UM Motorcycles, Velca, Vespa, Voge, Wottan, Yadea, Yamaha, Zero Motorcycles y Zontes.

