Firauto y Sobre 2 Ruedas convierten IFA en el gran escaparate del motor en la provincia

IFA – FIRA ALACANT se prepara para un fin de semana dedicado al motor con la celebración conjunta de la 54.ª edición de FIRAUTO, la Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión, y la 22.ª edición de SOBRE 2 RUEDAS. Del 21 al 23 de noviembre, el recinto ferial se transformará en el principal punto de encuentro para aficionados, compradores y profesionales del sector.

Ambos certámenes ocuparán la totalidad de la superficie expositiva de IFA – FIRA ALACANT, un total de 31.200 metros cuadrados, con horario continuo de 10:00 a 21:00 horas. Para su director general, Alejandro Morant, «la amplia participación de marcas y distribuidores confirma la consolidación de estas ferias como cita imprescindible del motor».

Durante los tres días, los visitantes podrán explorar una extensa variedad de vehículos y motocicletas, desde modelos nuevos hasta unidades de kilómetro cero y ocasión. La exhibición está concebida para facilitar la comparación entre opciones y permitir a cada persona encontrar un modelo que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

En el área de automoción estarán presentes 46 marcas de referencia, entre ellas Audi, BMW, Citroën, Cupra, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen, Volvo y muchas otras, incluyendo firmas emergentes del mercado eléctrico y tecnologías avanzadas.

La zona dedicada al mundo de las dos ruedas contará con 48 marcas, entre las que figuran Ducati, Aprilia, Benelli, BMW motos, Gas Gas, Honda Motos, Kawasaki, KTM, Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Vespa, Yamaha y Zero Motorcycles. Junto a los vehículos, el público encontrará una selección completa de accesorios y complementos para motociclismo.

Con esta oferta integral, IFA – FIRA ALACANT se convertirá en la mayor exposición del motor de la provincia, permitiendo comparar modelos, recibir asesoramiento profesional y acceder a promociones especiales. La feria vuelve a posicionarse como un evento clave para quienes buscan información, oportunidades únicas o la adquisición de un vehículo en condiciones ventajosas.

Esta edición conjunta de FIRAUTO y SOBRE 2 RUEDAS refuerza la relevancia del recinto ferial alicantino como un referente para el sector, impulsando la actividad económica y acercando al público las tendencias más recientes en automoción y motociclismo.

