Fira Alacant celebrará en enero la primera edición de 'Alicante Pasión Cofrade' El evento contará con una zona comercial destinada a la exposición de productos y creaciones artesanales

Todo Alicante Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:07

La provincia acogerá en 2026 la primera edición de la feria 'Alicante Pasión Cofrade', un evento con el que se pretende reconocer y proyectar la Semana Santa alicantina, prestando especial atención a la música procesional. Este singular proyecto, que cuenta con el respaldo de la Diputación, se desarrollará los días 24 y 25 de enero en Fira Alacant con la presencia de 22 agrupaciones y bandas de cornetas y tambores, así como con multitud de proveedores de productos y servicios relacionados con esta tradición.

«Esta iniciativa celebra la extensa tradición, pasión y devoción que existe en nuestra tierra y constituye un escaparate ideal para difundir la riqueza de nuestra Semana Santa y el encomiable trabajo de todas las personas vinculadas a ella», ha señalado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, durante la presentación de este certamen, en la que también ha participado el director general del recinto ferial, Alejandro Morant.

'Alicante Pasión Cofrade' contará con una superficie de 10.000 metros cuadrados en los que habrá una zona comercial destinada a la exposición de productos y creaciones artesanales vinculadas con este sector, como túnicas, capirotes, medallas, velas o bastones. Asimismo, se llevarán a cabo talleres, charlas y actividades interactivas que permitirán al público conocer más a fondo la historia y relevancia de la Semana Santa alicantina y se ofrecerán diversos conciertos y actuaciones en vivo.

En este sentido, Alejandro Morant ha explicado que entre las propuestas programadas destaca la celebración de un Certamen de Bandas y Agrupaciones Musicales a nivel nacional. «Durante los dos días de feria contaremos con la presencia de más de 2.000 músicos procedentes de toda España; de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de las Islas Baleares o de la Comunitat Valenciana, entre otras regiones», ha añadido.

«Con más de 60.000 cofrades y 5.000 músicos, la Semana Santa en la provincia de Alicante es especialmente relevante», ha concluido Juan de Dios Navarro, quien ha felicitado a los impulsores de esta iniciativa, no sólo por su interés religioso y cultural, sino también por su potencial turístico y económico.

La presentación de esta feria ha contado también con la intervención de Jesús Capilla, presidente provincial de la Federación de Agrupaciones Musicales, y de Paco Barea, responsable de comunicación del evento.