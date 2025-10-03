El ferry 'Romantika' retoma sus rutas a Argelia tras varios días de operaciones en la costa de Alicante El buque vuelve a conectar con la ciudad de Béjaïa para reforzar la posición del puerto como enlace clave entre Europa y el Magreb

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 07:22

Tras permanecer anclado durante tres días frente a la costa de Alicante, el ferry 'Romantika' volverá a zarpar este viernes, 3 de octubre, rumbo a Argelia, reanudando así sus rutas con la ciudad de Béjaïa. El buque ha realizado durante la semana una operación portuaria de fondeo normal y, una vez resuelto el parón, retoma su servicio con total normalidad.

Operaciones de fondeo del ferry 'Romantika'. AM

El 'Romantika' opera dos veces por semana desde el puerto de Alicante, con escalas los lunes y viernes. Llega a primera hora de la mañana, en torno a las 8 horas, y zarpa de nuevo el mismo día, a las 12 horas los viernes y a las 13 horas los lunes. Cada travesía tiene una duración aproximada de 18 horas de navegación.

Un gigante del mar

Construido en 2002, el ferry 'Romantika' cuenta con impresionantes dimensiones: 192,5 metros de eslora, 40.803 gigatoneladas de peso, 2.172 camarotes y capacidad para 2.500 pasajeros, además de 300 vehículos ligeros y 1.000 metros lineales de carga rodada.

Estas características lo convierten en un buque preparado tanto para el transporte de viajeros como de mercancías, reforzando la conectividad marítima del puerto de Alicante con el Magreb.

Alicante, puerta del Mediterráneo

Esta línea regular con Béjaïa se suma a la creciente oferta del puerto de Alicante, que en los últimos años ha experimentado una notable reactivación del tráfico marítimo internacional.

La apertura de esta conexión mejora tanto la movilidad de pasajeros, como la logística y el transporte de carga rodada, consolidando a la provincia como nodo logístico clave en el Mediterráneo occidental.