Baleària usa de manera exclusiva un combustible renovable en tres de sus ferris La naviera emplea bioGNL en todos los trayectos del fast ferry Margarita Salas y del ferry Abel Matutes, que unen Barcelona-Alcúdia-Ciutadella, y del ferry Rusadir, que conecta Málaga-Melilla

O. Bartual Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 12:47

Baleària usará en tres de sus ferris de manera exclusiva bioGNL, un combustible renovable. Así, los buques Margarita Salas, Abel Matutes y Rusadir, que disponen de motores duales a gas, ya navegan con este carburante desde inicios de septiembre. La compañía se ha aprovisionado de 132 gigavatios-hora (GWh) de bioGNL, que le permiten que los tres buques naveguen sin emisiones hasta diciembre de 2025. El volumen, que se suministra en solo cuatro meses, equivale al 13% del GNL consumido por la flota.

Con esta medida, Baleària no solo elimina su huella de carbono en las rutas Barcelona–Alcúdia–Ciutadella y Málaga–Melilla, sino que también genera un balance global de carbono positivo. El uso de este biocombustible, entre septiembre y diciembre, permitirá dejar de emitir 80.300 toneladas de CO2, lo equivalente anual a sacar de las carreteras 153.500 coches o a plantar 160.650 árboles.

El biometano, producido a partir de residuos ganaderos, permite capturar y valorizar el metano, que de otro modo se liberaría a la atmósfera, transformándolo en energía útil para la navegación. Este es convertido a bioGNL gracias a un servicio pionero de conversión en las plantas de Enagás, convirtiéndolo en una solución energética con importantes ahorros en gases invernadero respecto a los combustibles fósiles tradicionales.

«El uso de bioGNL en nuestras rutas regulares supone un avance real y verificable en nuestro compromiso de alcanzar las cero emisiones netas», afirma el director general de Baleària, Georges Bassoul.. «Las inversiones realizadas en los últimos años en nuestra flota para disponer de motores duales nos permiten usar este combustible renovable, que evita la liberación de gases de efecto invernadero y acelera la descarbonización«, explica.

Primera naviera de ferris en Europa con la certificación ISCC

Baleària se ha convertido en la primera naviera de ferries en Europa en recibir la certificación internacional ISCC EU (International Sustainability & Carbon Certification), un estándar reconocido por la Comisión Europea e internacionalmente que garantiza la trazabilidad y sostenibilidad de los biocombustibles y otras energías de origen renovable que la compañía utiliza en su operativa. Esto es gracias al sistema de Proof of Sustainability (PoS), que certifica su origen, volumen y características, incluido el ahorro de emisiones.

