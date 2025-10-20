Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PYMELCHE 2025 reunirá en Elche a referentes del emprendimiento y la empresa en una jornada de inspiración y crecimiento. T.A.

Elche celebra PYMELCHE 2025, el gran encuentro para impulsar el talento emprendedor y empresarial local

El evento reunirá a figuras destacadas del mundo empresarial y contará con la ponencia inspiradora de Álex Roca Campillo

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:59

Comenta

El Centro de Congresos Ciutat d'Elx acogerá el próximo 13 de noviembre una nueva edición de PYMELCHE 2025, el encuentro de referencia para emprendedores, pymes y profesionales que buscan impulsar su crecimiento, ampliar su red de contactos y adquirir herramientas para la gestión y el desarrollo de sus negocios.

Organizado por Jovempa Elche y Comarca, Elche Emprende y Emplea y el Ayuntamiento de Elche, el evento se consolida como una cita ineludible para el ecosistema empresarial ilicitano y provincial, combinando formación, inspiración y networking en una jornada de alto valor profesional.

El programa contará con ponentes de primer nivel. Entre ellos, David Moreno, cofundador de Hawkers, compartirá su experiencia en una charla sobre innovación y crecimiento. Le seguirá una mesa redonda con Marcos Rabasco Patón, Miguel Villamil y Mari Cruz Martínez Poveda, que abordarán los retos del emprendimiento desde diferentes perspectivas.

Posteriormente, se celebrará un debate empresarial que reunirá a Joaquín Pérez (Grupo Soledad), Antonio Román (La Madurada), Toñi Pastor (CUPLÉ) y Paloma Roca (Paloma Roca Comunicaciones), quienes reflexionarán sobre la situación actual del tejido productivo y las claves para mantener la competitividad.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La jornada culminará con la ponencia de clausura del conferenciante Álex Roca Campillo, referente en superación personal y motivación, cuya historia de vida promete dejar una profunda huella entre los asistentes.

El encuentro finalizará con un vino de honor y espacio de networking, pensado para fomentar la conexión entre profesionales, empresarios y entidades, generando sinergias y nuevas oportunidades de colaboración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en el pantano de Tibi el cadáver del alicantino desaparecido el viernes
  2. 2 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  3. 3 Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche
  4. 4 Fallece un bañista ahogado en una playa de Guardamar
  5. 5 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 19 de octubre en Alicante
  7. 7 La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta
  8. 8 Un topo, dos talleres y un desfalco de 50.000 euros: así desangraron a una empresa de repuestos en Benidorm
  9. 9 La red de narcos del puerto de Valencia intentó blanquear dinero en Altea Hills: 900.000 euros en B por una villa
  10. 10 Elche CF-Athletic Club (0-0): Reparto de puntos en un partido marcado por la polémica arbitral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elche celebra PYMELCHE 2025, el gran encuentro para impulsar el talento emprendedor y empresarial local

Elche celebra PYMELCHE 2025, el gran encuentro para impulsar el talento emprendedor y empresarial local