Elche celebra PYMELCHE 2025, el gran encuentro para impulsar el talento emprendedor y empresarial local

PYMELCHE 2025 reunirá en Elche a referentes del emprendimiento y la empresa en una jornada de inspiración y crecimiento.

Ismael Martinez Elche Lunes, 20 de octubre 2025, 12:59

El Centro de Congresos Ciutat d'Elx acogerá el próximo 13 de noviembre una nueva edición de PYMELCHE 2025, el encuentro de referencia para emprendedores, pymes y profesionales que buscan impulsar su crecimiento, ampliar su red de contactos y adquirir herramientas para la gestión y el desarrollo de sus negocios.

Organizado por Jovempa Elche y Comarca, Elche Emprende y Emplea y el Ayuntamiento de Elche, el evento se consolida como una cita ineludible para el ecosistema empresarial ilicitano y provincial, combinando formación, inspiración y networking en una jornada de alto valor profesional.

El programa contará con ponentes de primer nivel. Entre ellos, David Moreno, cofundador de Hawkers, compartirá su experiencia en una charla sobre innovación y crecimiento. Le seguirá una mesa redonda con Marcos Rabasco Patón, Miguel Villamil y Mari Cruz Martínez Poveda, que abordarán los retos del emprendimiento desde diferentes perspectivas.

Posteriormente, se celebrará un debate empresarial que reunirá a Joaquín Pérez (Grupo Soledad), Antonio Román (La Madurada), Toñi Pastor (CUPLÉ) y Paloma Roca (Paloma Roca Comunicaciones), quienes reflexionarán sobre la situación actual del tejido productivo y las claves para mantener la competitividad.

La jornada culminará con la ponencia de clausura del conferenciante Álex Roca Campillo, referente en superación personal y motivación, cuya historia de vida promete dejar una profunda huella entre los asistentes.

El encuentro finalizará con un vino de honor y espacio de networking, pensado para fomentar la conexión entre profesionales, empresarios y entidades, generando sinergias y nuevas oportunidades de colaboración.