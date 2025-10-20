El Focus Pyme y Emprendimiento L'Alacantí 2025 centra su edición en la ciberseguridad empresarial Expertos, empresas y Guardia Civil compartirán estrategias para prevenir ataques digitales el 30 de octubre en Alicante

Ismael Martinez Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 11:41

Ciberataques, robo de datos, fraudes online… La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las empresas. Con ese objetivo, el Focus Pyme y Emprendimiento L'Alacantí 2025 dedicará su nueva edición a reforzar la protección digital de los negocios bajo el lema 'Ciberseguridad Empresarial: retos y soluciones en la Era Digital'.

El evento, organizado por CEEI Elche, Impulsalicante y diversas entidades comarcales, se celebrará el 30 de octubre en el Auditorio Puerta Ferrisa de Alicante, de 9:15 a 12:30 horas, y ya cuenta con inscripción abierta. La inauguración institucional correrá a cargo de María del Carmen de España, concejala de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Alicante, y José Javier García, presidente de CEEI Elche.

Bajo la dirección de la periodista Gemma Mateos, la jornada ofrecerá cuatro sesiones temáticas. En la primera, titulada 'Hacking en las empresas. ¿Seguro que estás seguro?', José Luis Verdeguer (Pepelux), CTO y socio de Zoon Suite, mostrará cómo un sistema mal protegido puede ser fácilmente comprometido.

Además, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Alicante abordará los riesgos más frecuentes y las buenas prácticas para prevenirlos en la sesión 'Ciberseguridad en la empresa: prevención, protección y respuesta'.

Tras la pausa para el café, Isidro Caballero, director de Forlopd Alicante, Murcia y Albacete, y Víctor Adsuar, CEO y fundador de Cloud Levante, ofrecerán soluciones aplicables a la protección empresarial en 'Soluciones de Ciberseguridad en la empresa'.

Finalmente, Lucía Bort, directora ejecutiva de INTK Business Security, cerrará la jornada con la ponencia 'El factor humano en la ciberseguridad', centrada en el papel de las personas como elemento esencial (y vulnerable) dentro del ecosistema digital.