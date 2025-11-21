EasyJet lanza descuentos por el Black Friday en sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche con ofertas adicionales en los próximos días La oferta estará vigente hasta el lunes 1 de diciembre y los billetes bajarán aún más de precio para escapadas durante los próximos días de noviembre

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:43

La aerolínea británica, EasyJet, ha lanzado este viernes su campaña de descuentos del Black Friday. La 'low cost' descontará un 10% del precio de sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche, con otro 10% más en el caso de que se viaje en los próximos días de noviembre.

EasyJet ha presentado su oferta anual con motivo de esta oda a los descuentos comerciales. Así, los clientes podrán adquirir billetes a precios reducidos entre este viernes y el próximo 1 de diciembre, hasta las 11 horas.

Los vuelos que tendrán descuentos serán aquellos para viajar entre el 5 de diciembre del 2025 y el 22 de marzo del 2026. Además, EasyJet permitirá descontar un 10% extra en los pasajes para sus destinos «soleados de invierno», entre los que se incluye Alicante, para reservar entre el 21 y 24 de noviembre. Del mismo modo, habrá otro 10% más de descuento para escapadas que se reserven entre el 24 y 25 de noviembre.

«Estamos encantados de presentar nuestra oferta anual por el Black Friday para nuestros vuelos de la temporada baja», ha remarcado el Country Manager en Reino Unido de EasyJet, Kevin Doyle, quien anima a reservar algún vuelo en este «momento perfecto para realizar una escapada de invierno».

Doyle ha destacado que su gran red de conexiones «ofrece a los viajeros una amplia elección de destinos, como soleados o escapadas a ciudades como Madrid y Alicante, donde hay actividades que hacer para cualquier persona».

De hecho Alicante será uno de los destinos con mayores descuentos desde Reino Unido, con billetes por menos de 26 libras desde aeropuertos como Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Birmingham, Manchester, Edimburgo, Glasgow, Liverpool o Belfast.

Descuentos extra 21-24 de noviembre, 10% en destinos soleados

24-25 de noviembre, 10% en escapadas a ciudades

25-26 de noviembre, 10% en las nuevas rutas lanzadas en los últimos 12 meses

26-27 de noviembre, 10% en vuelos a España

27-28 de noviembre, 10% en destinos navideños

28 de noviembre hasta el 1 de diciembre, 20% en vuelos seleccionados de todas las rutas