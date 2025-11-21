Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El 'drama presupuestario' de Alicante se convierte en un culebrón: PP y PSOE se lanzan comunicados como si fueran capítulos en 'streaming'
Flota de EasyJet. EasyJet

EasyJet lanza descuentos por el Black Friday en sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche con ofertas adicionales en los próximos días

La oferta estará vigente hasta el lunes 1 de diciembre y los billetes bajarán aún más de precio para escapadas durante los próximos días de noviembre

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La aerolínea británica, EasyJet, ha lanzado este viernes su campaña de descuentos del Black Friday. La 'low cost' descontará un 10% del precio de sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche, con otro 10% más en el caso de que se viaje en los próximos días de noviembre.

EasyJet ha presentado su oferta anual con motivo de esta oda a los descuentos comerciales. Así, los clientes podrán adquirir billetes a precios reducidos entre este viernes y el próximo 1 de diciembre, hasta las 11 horas.

Los vuelos que tendrán descuentos serán aquellos para viajar entre el 5 de diciembre del 2025 y el 22 de marzo del 2026. Además, EasyJet permitirá descontar un 10% extra en los pasajes para sus destinos «soleados de invierno», entre los que se incluye Alicante, para reservar entre el 21 y 24 de noviembre. Del mismo modo, habrá otro 10% más de descuento para escapadas que se reserven entre el 24 y 25 de noviembre.

«Estamos encantados de presentar nuestra oferta anual por el Black Friday para nuestros vuelos de la temporada baja», ha remarcado el Country Manager en Reino Unido de EasyJet, Kevin Doyle, quien anima a reservar algún vuelo en este «momento perfecto para realizar una escapada de invierno».

Doyle ha destacado que su gran red de conexiones «ofrece a los viajeros una amplia elección de destinos, como soleados o escapadas a ciudades como Madrid y Alicante, donde hay actividades que hacer para cualquier persona».

De hecho Alicante será uno de los destinos con mayores descuentos desde Reino Unido, con billetes por menos de 26 libras desde aeropuertos como Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Birmingham, Manchester, Edimburgo, Glasgow, Liverpool o Belfast.

Descuentos extra

  • 21-24 de noviembre, 10% en destinos soleados

  • 24-25 de noviembre, 10% en escapadas a ciudades

  • 25-26 de noviembre, 10% en las nuevas rutas lanzadas en los últimos 12 meses

  • 26-27 de noviembre, 10% en vuelos a España

  • 27-28 de noviembre, 10% en destinos navideños

  • 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre, 20% en vuelos seleccionados de todas las rutas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche vuelca en un punto de Alicante cuya peligrosidad ya había sido advertida por los vecinos
  2. 2 Alicante y Valencia estarán conectadas en 50 minutos por Alta Velocidad durante 2027
  3. 3 Beto Company: «Vamos a ser el Hércules de las cero excusas, hay que mandar siempre»
  4. 4 Desafío de la Cámara de Comercio al Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la nueva sede en Panoramis
  5. 5 Vídeo: los bomberos sofocan el incendio de un barco en un puerto alicantino
  6. 6 El Supremo condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos
  7. 7 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso
  8. 8 Un clan familiar con todo un catálogo de delitos: cultivos de marihuana, armas de guerra y animales maltratados
  9. 9 El ejército de ángeles custodios de la Navidad aterriza en Alicante
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 20 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante EasyJet lanza descuentos por el Black Friday en sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche con ofertas adicionales en los próximos días

EasyJet lanza descuentos por el Black Friday en sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche con ofertas adicionales en los próximos días