El Black Friday llega a Renfe: billetes desde siete euros para viajar entre Alicante y Madrid La compañía ferroviaria lanza una campaña de «superprecios» con tarifas reducidas en AVE y Avlo

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:02

Renfe ha lanzado una suculenta campaña de «superprecios» con motivo del 'Black Friday'. La promoción permitirá adquirir billetes a precios reducidos para viajar por la red ferroviaria de la compañía, incluyendo la alta velocidad entre Alicante y Madrid.

El periodo para adquirir los billetes estará disponible desde este 21 de noviembre hasta el 30 del mismo mes. Los clientes podrán comprar los pasajes a partir del 8 de enero de 2026 para trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE internacional.

La promoción permitirá adquirir billetes desde 7 euros para los Avlo y desde 19 euros en los AVE entre Alicante y Madrid. Unos billetes que tendrán la etiqueta de 'Superprecio' hasta agotar existencias.

Las condiciones de la promoción permiten elegir entre el billete Básico, que dispone del precio más bajo con toda la calidad del servicio Renfe, o el billete Elige, que se puede adquirir por tres euros adicionales (excepto en AVE Internacional). Esta opción ofrece la mayor flexibilidad para personalizar los complementos del billete y disfrutar de todas las ventajas, como cambios y anulaciones.

Asimismo, aquellos clientes que sean miembros del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.