Dos de cada tres turistas llegados a la Costa Blanca en septiembre son internacionales

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 17:04

La Costa Blanca y Benidorm han registrado un septiembre de moderación en el turismo. Han sido los viajeros internacionales los que han permitido que las cifras sean iguales o, en el caso de la Costa Blanca, se acerquen a las del mismo mes del pasado año.

El tirón del turismo internacional es más que evidente y dos de cada tres turistas llegados a la Costa Blanca y a Benidorm en septiembre son internacionales, según los datos de la patronal hotelera de la Comunitat, Hosbec. El empuje de los mercados europeos ha permitido cerrar el último mes del verano con cifras positivas, aunque algo descafeinadas, tras un verano de récord.

En el caso de Benidorm, con una segunda quincena del mes en alza, ha cerrado septiembre con un 90,6% de ocupación, idéntico al pasado año. El cóctel del éxito es la combinación de los dos mercados predominantes, el británico y el español, que juntos suponen un 80% de todos los llegados a la capital turística. Eso sí, los de Reino Unido representan la mayoría y casi la mitad de todos los turistas, con un 47% de las pernoctaciones registradas. Irlanda, Bélgica y Países Bajos también anotaron «cuotas secundarias pero estables».

Desde Hosbec insisten en que el patrón «confirma la fortaleza de Benidorm en su principal mercado emisor internacional, al tiempo que mantiene un sólido respaldo del turismo nacional, fundamental para la estabilidad del destino». Entre todos los establecimientos, los hoteles de cuatro estrellas registraron la mayor ocupación, con un 91%.

El caso de la Costa Blanca es diferente, ya que a pesar de que el mercado internacional se ha comportado bien, la ocupación hotelera ha caído respecto al pasado año en 1,6 puntos tras registrarse un 84,7% de lleno. Peor comportamiento han tenido los hoteles de Alicante sur, que con un 81,3% se desploman en 5,4 puntos respecto al pasado año.

En cuanto a los llegados a la Costa Blanca, la combinación del mercado nacional (41%) con el fuerte tirón británico (19,5%) de la segunda quincena ha marcado el devenir de septiembre. Destaca también Bélgica, Noruega y Países Bajos como los siguientes mercados emisores. En Alicante Sur el mercado nacional pesa aún más (44,2% en la quincena; 48,2% en el mes), aunque el Reino Unido aporta un 16,1% en la quincena.

«La demanda nacional sigue siendo la base, mientras que la internacionalización, con especial protagonismo del Reino Unido, aporta volumen y cierta estacionalidad corta que explica las diferencias entre quincena y mes», explican desde la patronal hotelera.

Desde Hosbec ponen el foco sobre el dato del mercado británico, ya que la World Travel Market de Londres está a la vuelta de la esquina y reunirá a todos los agentes del sector de Reino Unido. Es por ello que la patronal acudirá a la cita para tratar de consolidar esta tendencia con nuevos productos, nuevos atractivos y una mayor sostenibilidad contrastada.