La Comunitat bate registros en el turismo internacional en agosto: 1,5 millones de viajeros y 2.251 millones de euros en gasto

El gasto medio por turista alcanza los 1.461 euros, con 143 euros al día

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:38

La Comunitat sigue destrozando récords en el turismo internacional. En el pasado mes de agosto llegaron al territorio 1,54 millones de turistas con un gasto total de 2.251 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 4,9% y del 6,64% respectivamente y comparado con los datos del mismo mes del pasado año.

Así lo reflejan los resultados de las encuestas sobre Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de los mejores registros de la serie histórica para un mes de agosto tanto en llegadas como en gasto turístico.

El gasto medio por turista en agosto alcanzó los 1.461 euros, mientras que el gasto diario subió hasta los 143 euros, con estancias de 10,2 días de promedio. Se trata de unos datos que son «los más altos de la serie histórica», ha remarcado la consellera de Turismo, Marián Cano, quien ha indicado que estos confirman «el dinamismo del sector turístico en la Comunitat».

La consellera ha puesto en valor el comportamiento «positivo» del gasto turístico, «un indicador clave para medir la calidad del turismo que recibimos y su impacto en la economía». La responsable del área turística ha subrayado la importancia de «seguir diversificando la oferta y mejorando la experiencia del visitante».

En cuanto a lo que va de año, entre entre y agosto la Comunitat ha recibido 8,63 millones de turistas extranjeros, lo que representa un incremento del 4,8%, respecto al mismo periodo del 2024. En cuanto al gasto realizado por estos visitantes en los ocho primeros meses del año, alcanzó los 11.280 millones de euros, un 6,7 % más interanual.

