Desafío de la Cámara de Comercio al Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la nueva sede en Panoramis La Noche de la Economía Alicantina se convierte en una reivindicación contra todas las administraciones: local, autonómica y, sobre todo, nacional | Baño avisa que el retraso en las obras ha provocado un perjuicio que «habrá que dirimir en el futuro más pronto que tarde»

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, con la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y con el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:40 Comenta Compartir

La Noche de la Economía Alicantina se ha convertido este jueves por la noche en el escenario en el que se han abierto las hostilidades públicas entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la nueva sede de la entidad en Panoramis. Su presidente, Carlos Baño, ha criticado que la obra «lleva incomprensiblemente paralizada un tiempo excesivo», lo que ha causado «un perjuicio económico y reputacional que habrá que dirimir en el futuro más pronto que tarde».

Las obras están detenidas mientras la Concejalía de Urbanismo tramita un expediente sancionador por un exceso de edificabilidad, que puede incluir hasta la demolición de una parte. Todavía no hay noticias de ninguna resolución administrativa, y eso quizás ha sido lo peor. La Cámara confiaba en haberse trasladado hace meses al puerto de Alicante. Este retraso, unido a que el arrendador del edificio que ahora ocupan enfrente del Teatro Principal, les ha hecho retomar su edificio del antigo Hotel Palas que le tenía alquilado el Ayuntamiento.

La consecuencia es que se trasladarán parte de los servicios municipales a partir del 1 de enero de 2026 al Centro 14 y la Cámara volverá a la calle Cervantes. Una situación sobrevenida que ha provocado resquemor y un conflicto larvado en los últimos meses que, al final, ha explotado de manera pública en esta Noche de la Economía Alicantina.

Baño ha desalizado la posibilidad, incluso, de entablar un conflicto judicial contra el Ayuntamiento de Alicante por los perjuicios provocados por el retraso. «En todo momento, la Cámara ha actuado en este asunto con total transparencia, ajustándose al derecho vigente y siguiendo las indicaciones que oficial y oficiosamente se nos han transmitido desde el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria en las decenas de reuniones mantenidas», ha explicado Baño sobre los últimos meses.

Ha recordado que «este proyecto recibió el apoyo inicial del gobierno del Botànic de Ximo Puig allá por 2022, con la acción directa del entonces conseller de Compromís Rafa Climent, y más adelante del gobierno de Carlos Mazón». A todos ellos, incluso al expresidente Puig con el que mantuvo una fuerte crítica en 2022, «les agradecemos su comprensión y lealtad.»

Sin embargo, y aquí viene el ataque contra el Ayuntamiento, «son otros, por tanto, los que tienen que explicar sus motivaciones para dificultar un gran proyecto que es bueno para la Cámara y para la provincia». Y que «tendrán que explicar por qué en lugar de resolver los problemas a nivel institucional han preferido airearlos», en clara alusión a las autoridades locales. El alcalde, Luis Barcala, no ha acudido a la Noche de la Economía Alicantina al encontrarse en la Gala Festers. En su lugar, han acudido las ediles de Comercio y Empleo, Lidia López y Mari Carmen de España, respectivamente.

«Son otros los que tienen que explicar sus motivaciones para dificultar un gran proyecto que es bueno para la Cámara y para la provincia» Carlos Baño Presidente de la Cámara de Comercio de Alicante

Baño ha concluido con un serio pronóstico: «Yo les puedo asegurar que más pronto que tarde la Cámara tendrá las instalaciones que merece», ha afirmado ante más de 1.100 personas reunidas en el ADDA. Aunque ha asegurado que «mantendremos la mano tendida para solucionar este y cualquier otro asunto con lealtad institucional», también se ha reforzado en que «jamás nos postraremos ante las estrategias personalistas que pretenden el bien personal a costa del mal ajeno, más aún si ese mal es hacia la Cámara de Comercio de Alicante».

La vehemencia de Baño era ya conocida, como el discurso en la Noche de la Economía Alicantina en 2022, contra el expresidente Ximo Puig, pero su discurso de este 2025 ha tenido un importante efecto en la concurrencia. No en vano, el evento es la máxima reunión del mundo económico, civil y político de la provincia de Alicante.

En el mismo discurso, Baño ha aprovechado para reivindicar la figura de Carlos Mazón, un gran amigo personal. Y para pedir a su más seguro sucesor, el también popular Juanfran Pérez Llorca, que «continúe con ese camino que el gobierno de Mazón inició y que por fin Alicante sea tratada como lo que es y lo que merece».

«Urge vertebrar la Comunitat de norte a sur, unir esta región para que Alicante esté tan conectada y atendida como Valencia o Castellón», ha reclamado Baño. Quien ha recordado que «Alicante sigue sin sentirse tratada como una provincia central dentro de la Comunitat Valenciana», sino más bien «maltratada». Como es natural, no ha estado presente el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón y ha sido la vicepresidenta, Susana Camarero, quien ha ocupado su lugar.

El presidente de la Cámara aún da un voto de confianza al Consell. No así al Gobierno de España, de que ha denunciado el «abandono» que sufre la provincia de Alicante desde hace «décadas», con el retraso de inversiones, financiación y, ahora, también la falta del agua con el recorte del Trasvase Tajo-Segura.