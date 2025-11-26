Brussels Airlines suma nuevos vuelos a Bélgica desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

El aeropuerto de Alicante-Elche espera una temporada de invierno de récord con 8,2 millones de asientos programados, una subida del 10% respecto a la anterior temporada baja, la mejor de la historia hasta el momento. Las aerolíneas han puesto en marcha un buen puñado de nuevos destinos entre noviembre y finales de marzo, pero ya tienen la vista puesta en la próxima temporada de verano.

Es el caso del Grupo Lufthansa. El conglomerado de aerolíneas ha anunciado que se han puesto a la venta «un gran número de nuevas rutas intercontinentales y de nuevos destinos europeos, así como numerosos incrementos de frecuencias». La aerolínea operará seis rutas a Alemania a Stuttgart, Múnich, Hamburgo, Frankfurt, Düsseldorf y Colonia, aunque lo hará prácticamente con las mismas frecuencias que la pasada temporada. Además, volará a Praga, República Checa; Zúrich y Ginebra, en Suiza; y a Bruselas, en Bélgica.

Esta última es la ruta donde más se ha reforzado el grupo de cara al próximo verano. Y es que Bélgica es el quinto mercado internacional del aeropuerto, con 761.258 pasajeros en lo que va de 2025, un 6,4% más que en el 2024. Según datos de Aena, el aeropuerto principal de Bruselas aglutina más de la mitad de todos los viajeros desde y hacia la terminal de Alicante.

No es de extrañar por tanto que Brussels Airlines, perteneciente al Grupo Lufthansa, haya reforzado sus frecuencias para el próximo verano, pasando de nueve vuelos semanales a los 14 que operará en la temporada de verano del 2026. La aerolínea asegura en un comunicado que ha «incrementado su capacidad en las rutas existentes en Europa, en particular en España». En el caso de Alicante sumará cinco vuelos más semanales, el mayor refuerzo del conglomerado germano.

Planificación en Alemania

En cuanto al resto de destinos, mantiene las frecuencias en Praga y aumenta en Zúrich un vuelo más semanal. Aemás, Swiss Airlines ha anunciado que operará una nueva ruta en Alicante el próximo verano, conectándolo con Ginebra, un desitno que hasta ahora tan solo volaba EasyJet en temporada alta.

El otro gran mercado a donde volará Lufthansa será a Alemania. Algunas de las principales compañías que operan en la terminal alicantina ya han anunciado nuevas rutas a este país, como Ryanair con vuelos a las ciudades alemanas de Saarbrücken y Friedrichshafen, dos rutas inéditas hasta el momento en uno de los principales mercados del aeropuerto.

Alemania es el segundo mercado internacional. En lo que va de 2025 acumula casi 932.000 viajeros, un 13,6% más, y es una de las regiones con más rutas para el invierno. Por ello no es de extrañar que Ryanair se haya fijado en este país, al igual que Grupo Lufthansa, que opta por mantener su programación en el país teutón en un momento en el que ha cancelado más de 50 frecuencias en los aeropuertos germanos por los «altos costes» de operar en Alemania.

Esta reducción afectará a Düsseldorf, que tendrá una frecuencia menos con Alicante durante verano, mientras que en Stuttgart, Múnich, Hamburgo, Frankfurt y Colonia mantiene el mismo número de vuelos que en la pasada temporada. Así lo ha anunciado el conglomerado de aerolíneas en un comunicado que detalla que se han puesto a la venta «un gran número de nuevas rutas intercontinentales y de nuevos destinos europeos, así como numerosos incrementos de frecuencias».