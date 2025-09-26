Alicante es la provincia de España con más municipios en precios máximos de la vivienda Hasta 32 localidades del territoria han registrado cifras de récord, algunas rozando los 4.000 euros por metro cuadrado

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

Siete provincias de España registraron en agosto precios de récord en la vivienda. Una de ellas es Alicante, que con 2.595 euros por metro cuadrado se suma a Baleares, Madrid, Guipúzcoa, Málaga, Barcelona y Girona, situándose la Costa Blanca como la sexta más cara del país.

El precio de la vivienda continúa disparado en Alicante y no parece que vaya a congelarse en los próximos meses, sino más bien todo lo contrario. Los expertos inmobiliarios han apuntado a la elevada demanda y las buenas condiciones crediticias como dos de los causantes, junto con el desplome de la oferta, de que sigan escalando los precios.

De hecho, Alicante es la provincia de España que tiene más municipios con los precios de la vivienda en máximos. Hsata 32 localidades se han anotado cifras de récord el pasado agosto, según datos del portal inmobiliario Idealista, que ha analizado la evolución del precio de la vivienda en estas provincias que se han anotado nuevo récord.

Tras una subida interanual del 15% en el precio de la vivienda medio en Alicante, la provincia acumula más de una treintena de localidades con precios máximos, algunos de ellos que rozan ya los 4.000 euros por metro cuadrado, como es el caso de Jávea. Tras crecer casi un 20% en un año, un piso de 100 metros cuadrados ya cuesta 395.800 euros de media, 79.000 más que hace un año.

Calpe (3.438 €/m2), Altea (3.415 €/m2), Benitatxell (3.335 €/m2), Benidorm (3.246 euros/m2) o Denia (3.217 euros/m2) son otras de las localidades más caras para comprar vivienda. En todas ellas los precios han alcanzado máximos y, excepto Benitatxell, todas sufren incrementos interanuales por encima del 13%. Otros municipios con precios superiores a 3.000 euros por metro cuadrado son El Campello, Polop o la zona de Arenales del Sol, en Elche, según detallan desde Idealista.

Entre las mayores subidas de Alicante se encuentra el curioso caso de Salinas, uno de los municipios más asequibles para comprar vivienda pero donde el precio ha subido en tan solo un año casi un 40%, dejándolo a 950 euros por metro cuadrado. Dolores y Catral se anotan también incrementos por encima del 33%.

Otras localidades costeras y turísticas, más allá de Jávea, se anotaron en agosto crecimientos significativos, como Santa Pola, con un 16,5% de subida respecto al 2024, o Benidorm y Torrevieja, por encima del 14% en ambos casos.