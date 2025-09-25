Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

El sector inmobiliario vive un momento dulce. Cada mes se registran más y más compraventas, con niveles no vistos desde antes de la burbuja inmobiliaria. Las buenas condiciones crediticias y los ajustes de los tipos de interés por parte del Banco Central han disparado este 2025 la concesión de hipotecas, que llevaba estacanda varios años debido a la crisis inflacionista.

Según los últimos datos del Insituto Nacional de Estadística, publicados este jueves y correspondientes a julio, Alicante ha batido récord de firmas en lo que va de año, superando las 2.243 hipotecas constituidas en el séptimo mes del año.

Se trata de la cifra más alta de este 2025 y la segunda vez que se superan las 2.000 hipotecas este ejercicio. Es la cifra más alta desde octubre de 2024, en plena ola de concesión de hipotecas por la mejoría de las condiciones en el crédito bancario.

La elevada demanda de vivienda ha vuelto a disparar las hipotecas y las mejores condiciones de los bancos han provocado que se concedan en julio más de 304,5 millones de euros en crédito inmobiliario para la compra de vivienda.

Se trata del mayor importe mensual recogido desde octubre del 2008, cuando la burbuja inmobiliaria explotó y la curva de concesiones hipotecarias se desplomó. Es decir, es el mayor monto de crédito desde hace 17 años en la provincia de Alicante, según el histórico del INE, que recoge datos desde el 2003.

A pesar de las generosas cifras, los datos están todavía muy lejos de los mayores años de dinamismo hipotecario, puesto que entre 2006 y 2007 hubo meses en los que se concedieron en total más de 1.000 millones de euros de crédito inmobiliario. En cuanto a la concesión de hipotecas, estas crecen y se recuperan tras más de una década de valle, aunque lejos de las más de 8.000 mensuales de la burbuja.

Desde el portal inmobiliario Fotocasa indican que la «política monetaria más flexible ha devuelto a compradores al mercado». La directora de estudios, María Matos, ha explicado que las entidades financieras «cada vez compiten con ofertas más atractivas, lo que ha devuelto el protagonismo a las de tipo fijo, mientras las variables recuperan su atractivo con un Euríbor estable».

Un escenario que, según Matos, «impulsa nuevas compras y está incentivando a muchos hipotecados a mejorar las condiciones, lo que dinamiza más el mercado». En cuanto a las previsiones, Fotocasa asegura que «con el Euríbor estabilizado en torno al 2% y la expectativa de nuevas bajadas de tipos en los próximos meses, el mercado hipotecario mantendrá su fortaleza« y asegura que de seguir así, el 2025 podría cerrar como el mejor año de la última década.

