Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
Imagen de archivo de un nuncio de hipoteca. Colpisa
Vivienda

Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes

Julio registra la cifra más alta en lo que va de 2025 tanto de formalizaciones como de dinero prestado

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:26

El sector inmobiliario vive un momento dulce. Cada mes se registran más y más compraventas, con niveles no vistos desde antes de la burbuja inmobiliaria. Las buenas condiciones crediticias y los ajustes de los tipos de interés por parte del Banco Central han disparado este 2025 la concesión de hipotecas, que llevaba estacanda varios años debido a la crisis inflacionista.

Según los últimos datos del Insituto Nacional de Estadística, publicados este jueves y correspondientes a julio, Alicante ha batido récord de firmas en lo que va de año, superando las 2.243 hipotecas constituidas en el séptimo mes del año.

Se trata de la cifra más alta de este 2025 y la segunda vez que se superan las 2.000 hipotecas este ejercicio. Es la cifra más alta desde octubre de 2024, en plena ola de concesión de hipotecas por la mejoría de las condiciones en el crédito bancario.

La elevada demanda de vivienda ha vuelto a disparar las hipotecas y las mejores condiciones de los bancos han provocado que se concedan en julio más de 304,5 millones de euros en crédito inmobiliario para la compra de vivienda.

Se trata del mayor importe mensual recogido desde octubre del 2008, cuando la burbuja inmobiliaria explotó y la curva de concesiones hipotecarias se desplomó. Es decir, es el mayor monto de crédito desde hace 17 años en la provincia de Alicante, según el histórico del INE, que recoge datos desde el 2003.

A pesar de las generosas cifras, los datos están todavía muy lejos de los mayores años de dinamismo hipotecario, puesto que entre 2006 y 2007 hubo meses en los que se concedieron en total más de 1.000 millones de euros de crédito inmobiliario. En cuanto a la concesión de hipotecas, estas crecen y se recuperan tras más de una década de valle, aunque lejos de las más de 8.000 mensuales de la burbuja.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Desde el portal inmobiliario Fotocasa indican que la «política monetaria más flexible ha devuelto a compradores al mercado». La directora de estudios, María Matos, ha explicado que las entidades financieras «cada vez compiten con ofertas más atractivas, lo que ha devuelto el protagonismo a las de tipo fijo, mientras las variables recuperan su atractivo con un Euríbor estable».

Un escenario que, según Matos, «impulsa nuevas compras y está incentivando a muchos hipotecados a mejorar las condiciones, lo que dinamiza más el mercado». En cuanto a las previsiones, Fotocasa asegura que «con el Euríbor estabilizado en torno al 2% y la expectativa de nuevas bajadas de tipos en los próximos meses, el mercado hipotecario mantendrá su fortaleza« y asegura que de seguir así, el 2025 podría cerrar como el mejor año de la última década.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 260.000 euros en ayudas para favorecer la integración de residentes extranjeros en la provincia de Alicante
  2. 2 ¿Qué tiempo hará en Alicante en otoño? Aemet hace su predicción
  3. 3 El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada
  4. 4 Alicante transforma el sector de la calle Trento en un gran espacio terciario para comercios y servicios
  5. 5 Un municipio alicantino crea su propia moneda digital para impulsar las ventas del comercio tradicional
  6. 6 El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral: «Cuando tu perro está ocupado»
  7. 7 Muere ahogado un joven de 18 años en la playa del Cocó
  8. 8 San Vicente proyecta un nuevo barrio con más de un millar de viviendas
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 24 de septiembre en Alicante
  10. 10 Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes

Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes